Abschluss an der Lourdes-Grotte

Hettingen.Eine Lichterprozession findet am Mittwoch, 17. Oktober, zum Thema „Die Würde jedes Menschen ist unantastbar – Mit dem jüdischen Mädchen Maria unterwegs“ statt. Dazu ist die gesamte Seelsorgeeinheit willkommen. In der Ortsmitte an der ehemaligen „Krone“ ist um 18.30 Uhr die Eröffnung mit Begrüßung und Weitergabe des Lichts. Anschließend gestalten das Gemeindeteam, die Kolpingsfamilie und die Frauengemeinschaft die Stationen Am Bild und an der Hohlkapelle. Abschluss mit eucharistischem Segen findet an der Lourdes-Grotte statt. Kerzen sind an der „Krone“ erhältlich. Danach trifft man sich im Heinrich-Magnani-Haus.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.10.2018