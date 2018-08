Abwechslungsreiche Tage auf dem Schönitshof

Buchen.Im Rahmen des Buchener Ferienprogramms erlebten die Jungen und Mädchen auf dem Schönitshof wieder viele Themen rund um Natur und Tier. Der Hoferlebnistag wurde jeweils am Donnerstag- und Freitagnachmittag durchgeführt. Die Tage begannen mit einem Kennenlernen, bei dem jedes Kind über seine Lieblingstiere und Erfahrungen berichtete. Danach wurden am Waldesrand Zweige von Haselnusssträuchern gesammelt – für viele Kinder eine Überraschung. Die verdutzten Gesichter legten sich allmählich, als Melanie Schönit den Grund erläuterte: Aufgrund der Trockenheit sei momentan nur sehr wenig Gras auf den Wiesen zu finden und alle Weiden seien komplett abgegrast. Das Füttern bot dann die Möglichkeit, sich den Tieren zu nähern.

Nach einer Stärkung mit Äpfeln und Keksen sorgte das Spiel „Wer bin ich?“ für Heiterkeit. Hierbei bekam jedes Kind ein Foto mit einem Tier auf den Rücken geheftet. Danach durfte es in die Mitte der Gruppe treten und den anderen Fragen stellen. Ziel war es, das abgebildete Tier zu erraten.

Weiter ging es mit Lernspielen, die an verschiedenen Stationen auf dem Gelände zu absolvieren waren. So konnten die Jungen und Mädchen mit Wolle basteln oder an einem großen Puzzle tüfteln, bei dem verschiedene Rinderrassen zusammengefügt werden mussten. Zudem wurde kräftig an der Bedienung einer Handmühle geübt. Ebenso mussten Getreidesorten per Tasten erkannt werden. Den Abschluss des Nachmittags bildete ein gemeinsames Essen.

„Kinder haben heutzutage immer weniger Bezug zur Natur. Diesen zumindest wieder etwas herzustellen, halte ich für wichtig“, so die ausgebildete Bauernhofpädagogin Schönit über ihre Beweggründe. Der Hof bietet das ganze Jahr über bauernhof-pädagogische Veranstaltungen. Im Rahmen des Ferienprogramms finden neben dem Hoferlebnistag unter anderem noch Kürbistage sowie Walderlebnistage statt. rkr

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.08.2018