Abwechslungsreiche Tage in Thüringen

Buchen.Die Reise nach Oberhof am Rennsteig trat am letzten Januarwochenende die Aktivgemeinschaft an mit den Gewinnern der Weihnachtslosaktion „Ein Wintermärchen wird wahr“ mit deren Freunden und Partnern. Mit den Reisebegleitern der Aktivgemeinschaft, Marko Eichhorn und Simone Farrenkopf, fuhren insgesamt 30 Teilnehmer am Freitagmorgen in Richtung Thüringen.

Die Verantwortlichen hatten nichts dem Zufall überlassen und wieder für reichlich Abwechslung durch ein bestens ausgearbeitetes Rahmenprogramm gesorgt: In Oberhof angekommen, stieg Stefan Fölsch, der schon seit einigen Jahren die Buchener Reisegruppe begleitet, in den Bus und es ging zur ersten Tour. Fölsch führte die Gruppe durch das Ober- und Unterdorf, durch die Sportstätten, zur Sprungschanze, zur Bobbahn, zur Indoor-Biathlon-Bahn und zum Biathlon Stadion. Wer Lust hatte, sich sportlich zu betätigen, ging später zum Schneeschuhlaufen mit Fackeln durch den verschneiten Thüringer Wald.

Treffsicherheit bewiesen

Am Samstag ging es in die Biathlonhalle. Betreut von Trainern der Olympiamannschaft stellten die Reiseteilnehmer ihre Treffsicherheit an originalen Biathlonwaffen unter Beweis. Nach einem Treffergleichstand im ersten Durchgang wurde in einem spannenden Stechen der diesjährige Schützenkönig ermittelt. Der erste Platz ging an Steffen Watzal, den zweiten Platz belegte Clemens Grimm und den dritten Rang belegte Inna Schäfer. Der Nachmittag wurde von den Reiseteilnehmern für einen Bummel durch Oberhof, einen Besuch beim Glasbläser oder für Sauna und Wellness genutzt.

Am Sonntag entfielen die Aktivitäten im Freien wegen Schneeregen n und so entschloss sich die Gruppe kurzerhand, den Besuch des Meerwasser-Aquariums in Zella-Mehlis vorzuverlegen. Nach der Besichtigung der atemberaubenden Unterwasserwelt und angsteinflößenden Alligatoren ging es zurück nach Buchen.

