Abwechslungsreiches Programm wird geboten

Anzeige

Hettigenbeuern.Der Sportverein Hettigenbeuern veranstaltet von Freitag, 15. Juni, bis Montag, 18. Juni, ein Sportfest.

Am Freitag, 15. Juni beginnt das Fest um 17.30 Uhr mit dem Damenfußballspiel Reisenbach/Mudau – FC Hettingen. Um 18.45 spielt die A-Jugend SG Hettigenbeuern gegen die B-Jugend SG Hettigenbeuern. Ab 20.30 Uhr verspricht das Neun-Meter-Schießen von Nichtaktiven Straßenmannschaften und Vereinen einiges an Gaudi.

Viele interessante Fußballspiele prägen das Programm am Samstag, 16. Juni. Ab 11.30 Uhr findet ein Gerümpelturnier statt. Die B-Juniorinnen der Klinge Seckach spielen um 15.40 Uhr gegen die B-Juniorinnen aus Mudau/Reisenbach. Abends finden AH-Spiele statt: 16.50 Uhr AH SpVgg Hainstadt- AH TSV Mudau; 18 Uhr AH FV Laudenberg - AH FC Donebach; 19.10 Uhr AH FC Schweinberg - AH FC SChloßau. Am Sonntag, 17 Juni, findet ab 10 Uhr ein Frühschoppen und die Ehrung von Spielern statt. An diesem Tag steht die Jugend im Mittelpunkt, ab 10 Uhr E-Jugendspielfest und ab 12.45 Uhr F-Jugendspielfest und ab 13.45 Uhr Bambinispielfest. Von 15.45 bis 16.30 Uhr gibt es eine Einlage der Sparte Kinderturnen. Die Liveübertragung des WM-Spiels Deutschland-Mexico ab 17 Uhr rundet das sportliche Programm dieses Tages ab.