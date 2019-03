Abwechslungsreiches und spannendes Programm

Buchen.Bei ihrem Frühlingskonzert wird die Stadtkapelle Buchen einmal mehr ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Dem Zuhörer wird ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm geboten, bei dem jeder Musikgeschmack bedient wird.

Die Jugendkapelle wird das Konzert, wie gewohnt eröffnen. In neuer, deutlich verjüngter Besetzung werden die jungen Musiker unter der Leitung ihrer Dirigentin Lisa Kohlmann ein ansprechendes Programm präsentieren. Das Stück „Shackelford Banks – Talel of wild Mustangs“ von Jay Bocook, ist nach einer unbewohnten Insel vor der Küste von North Carolina benannt, wo wilde Pferde noch frei umherlaufen. Die Musik ist stark von Westernklängen beeinflusst. Die Vielzahl an Stimmungen und Themen macht dieses Werk zu einer Herausforderung für die jungen Musiker, aber auch zu einem Klangerlebnis für die Zuschauer. In dem Stück „…like a mighty Stream“ von Johnnie Vinson verarbeitet die Jugendkapelle musikalisch die Geschichte von Dr. Martin Luther King, der bis heute großen Einfluss auf den Kampf um die Bürgerrechte in aller Welt hat. Die Begeisterung, mit der die Jugendlichen musizieren, zeigt, welch großartige Arbeit Lisa Kohlmann leistet.

Eröffnung im barocken Stil

Auch die Stadtkapelle wird den Zuhörern einmal mehr ein abwechslungsreiches, spannendes Programm bieten. Mit der „Suite from Abdelazer and The Double Dealer“ von Henry Purcell wird das Konzert im barocken Stil eröffnet. Das Stück verarbeitet, wie der Name schon sagt, Teile aus den beiden Werken „Abdelazer Suite“ und „The Double Dealer“ des berühmten englischen Komponisten. In den vier Sätzen des Stückes besteht die Herausforderung vor allem darin, die unterschiedlichen Stimmungen musikalisch einzufangen und an das Publikum zu vermitteln.

In den „Variationen über ein Thema von Glinka“ von Nicolaj Rimskij-Korsakov wird die Stadtkapelle sich zugunsten der Solistin zurücknehmen und begleitende Funktion übernehmen. Die erst 15jährige Julia Janny wird mit der Oboe ein Instrument präsentieren, das auch in der Stadtkapelle nur zu besonderen Anlässen zu hören ist. Die Virtuosität, die die Solistin in ihren so jungen Jahren bereits an den Tag legt, ist beeindruckend. Zahlreiche Teilnahmen und Weiterleitungen bei „Jugend musiziert“ untermauern Julias Können, von dem sich die Zuhörer des Frühlingskonzerts selbst überzeugen dürfen.

Mit dem Stück „Mazedonia“ von Mario Bürki stellt sich die Stadtkapelle einer besonderen musikalischen Herausforderung. In dem zeitgenössischen Werk verarbeitet der Komponist die traditionelle Musik von Mazedonien. Während er im ersten Teil die Stile der mazedonischen Musik nach eigenem Empfinden wiedergibt, zitiert er in den folgenden Teilen die traditionellen Volkslieder „Jovano Jovanke“ und „Dunje Raike“. Vor allem der erste Teil mit seinem mitreißenden und schwungvollen Hauptthema ist musikalisch sehr anspruchsvoll und verlangt Musikern und Dirigent einiges ab. Der Mittelteil steht mit seinen sehnsuchtsvollen, ruhigen Klängen in krassem Gegensatz dazu und lässt Raum für solistische Passagen, bevor der Schlussteil wieder Fahrt aufnimmt und in einem fulminanten Presto endet.

Jazzelemente

Bei dem Stück „An American in Paris“ von Georg Gershwin handelt es sich um eine Tondichtung in freier Form mit Jazzelementen und Soundeffekten. Gershwin verarbeitet darin seine persönlichen Eindrücke als amerikanischer Tourist im Paris der 20er Jahre. Die Geräusche der Straße und die energiegeladene Atmosphäre der französischen Hauptstadt werden hier authentisch vertont und mit viel Spielfreude von den Musikerinnen und Musikern der Stadtkapelle vorgetragen.

Neben den genannten wird die Stadtkapelle noch zahlreiche weitere Stücke präsentieren, sodass sicher jeder Zuhörer auf seine Kosten kommen wird.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019