Acht Bands sorgen für besonderes Musikerlebnis

Zur Unterstützung der Bemühungen des Komitees um den Unterhalt dieses Waisenprojektes reist im Januar 2019 eine mehrköpfige Gruppe freiwilliger Helfer nach Uganda, begleitet von Sponsoren, die das Projekt sowie Land und Leute kennenlernen wollen.

Bei dieser Exkursion sollen neben den anstehenden Arbeiten auch die Kontakte zur Bevölkerung vertieft werden. So wird beispielsweise das dritte mehrtägige Fußballcamp „You’ll never walk alone“ für Mädchen und Jungen in Bukuumi veranstaltet. Außerdem wird erstmals in Hoima, Distrikts-Hauptstadt und Sitz des katholischen Bistums, an einem Wochenende mit sechs Fußballvereinen der Region ein Städte-Turnier um den „Hoima-Cup“ organisiert, eine experimentelle Sportveranstaltung mit Premierenstatus in diesem Distrikt. Beide Turniere werden wieder mit umfangreichem Fußball-Equipment wie Trikots, Bällen und Tornetzen unterstützt, die teilweise von Sportvereinen aus der Umgebung gespendet werden. jm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.05.2018