Adalbert Kessler als Übungsleiter verabschiedet

Kassier Hubert Walter informierte ausführlich über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins und bekam von Steffen Mehl und Adalbert Hafner eine vorbildlich geführte Buchführung bestätigt. Der Verein zähle 312 Mitglieder, so Walter.

Adalbert Kessler berichtete über die Männerfreizeit, deren Leitung er zum Jahresbeginn an Oliver Adrian übergeben habe. Stefanie Adrian zeigt sich verantwortlich für das Frauenturnen sowie das Turnen der Kindergartenkinder und verlas in Vertretung für Ingeborg Fronc deren Ausführungen über die Seniorengymnastikgruppe, die nächstes Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert, und den Kurs „Bewegung und Entspannung nach Musik“. Acht Tänzerinnen haben sich in Marketenderinnen-Kostümen mit einem Tanz „Wiener Wäscherinnen“ beim zehnjährigen Bestehen des DRK Seckach beteiligt.

Ingeborg Fronc gab bekannt, dass sie sich im vergangenen Jahr als Referentin und Mitarbeiterin beim badischen Sportbund verabschiedet hat.

Es folgte der Bericht der Garde, für die Katharina Diehm verantwortlich ist und Tanja Mauz für das Kinderturnen der Grundschulkinder. Beate Biemer bedankte sich für die Glückwünsche und Aufmerksamkeiten seitens des Vereins zum 25-Jahr-Jubiläum ihrer Damengymnastikgruppe Oberneudorf.

Die Ehrungen finden in diesem Jahr im Rahmen eines Festakts zum 40-jährigen Vereinsbestehen am 22. und 23. September in der Röckelscheune statt. Hier sind zwei Tage mit Sport und Spiel, Vorführungen der einzelnen Turngruppen sowie Live-Musik geplant.

Stefanie Adrian verabschiedete mit einem Präsent und Worten des Dankes Adalbert Kessler nach 33-jähriger Tätigkeit als Übungsleiter der Männerfreizeit. Bei ihm kam neben den wöchentlichen Übungsstunden auch die Gemeinschaft nie zu kurz. So zeigte er sich jahrelang bemüht im Organisieren von Radtouren, geselligen Zusammenkünften und Ausflügen wie den alljährlichen Kinderausflug. Des weiteren lag auch die Durchführung des Preisschafkopfes über Jahre in seinen Händen.

Zum Abschluss folgten die Grußworte von Ortsvorsteher Clemens Schölch sowie Friedbert Röckel für die örtlichen Vereine.

