AfD-Ortsverband ins Leben gerufen

Anzeige

Buchen.Ein Ortsverband der AfD wurde in Buchen gegründet. Uwe Wanke, AfD-Sprecher im Neckar-Odenwald-Kreis, eröffnete die Mitgliederversammlung mit einem kurzen Redebeitrag. Der neue Ortsverband hat einen Sprecher und einen stellvertretenden Sprecher. Zum Sprecher wurde Bernd Kirst einstimmig gewählt, ebenso wurde der Stellvertreter Steffen Glöckner einstimmig nominiert. Am gleichen Abend wurden vier neue Mitglieder aufgenommen. Für Interessierte ist am heutigen Donnerstag ab 19 Uhr ein Stammtisch in Buchen in der Pizzeria „Edelweiss“ angesetzt. Professor Dr. Jens Zeller spricht als Gastredner zum Thema: „Fünf Jahre AfD – eine Erfolgsgeschichte“.