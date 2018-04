Aileen Niederer holte sich den Titel

Anzeige

Aileen Niederer aus Buchen kann sich freuen: Aus Spaß hat sie an der Wahl zur „Miss Stuttgart“ teilgenommen und sich den Titel geholt.

Buchen/Stuttgart. „Meine Nichte Aileen Niederer aus Buchen hat in Stuttgart die Wahl zur Miss Stuttgart gewonnen. Ich lebe in Florida und habe mich riesig gefreut!“ Dies schrieb den FN gestern Petra Mueller, die sich auch im entfernten Amerika über den Erfolg ihrer Nichte freut. Die 19-Jährige, die gerade ihr Abitur an der Mosbacher Gewerbeschule macht, hat sich in der Landeshauptstadt am Dienstagabend im „Cavos“ vor rund 200 Gästen gegen 16 weitere Kandidatinnen durchgesetzt. Und so wurde sie zur „Miss Stuttgart 2018“, obwohl sie aus Buchen stammt. Doch die Herkunft ist bei diesem Wettbewerb nicht von Belang. Hauptsache das Alter stimmt, man hat eine deutsche Staatsangehörigkeit und es existieren keine Nacktfotos.

Mehrere Durchgänge

Beweisen mussten sich die 17 Bewerberinnen in der von der Miss Germany Corporation durchgeführten Veranstaltung in mehreren Durchgängen, wobei es nicht nur auf die Schönheit ankam, sondern auch auf Eleganz und Charisma sowie die eigene Präsentation. „Nur meine Mutter, meine beste Freundin und meine Friseurin haben gewusst, dass ich teilnehme“, so Aileen Niederer gestern gegenüber den Fränkischen Nachrichten. Ihre Freundin war es auch, die sie bei der Auswahl der Kleidung – die Kandidatinnen mussten sich im Dirndl, in Bademoden und im abendlichen Outfit präsentieren – mit Rat und Tat zur Seite stand.