Aktive haben das 150-Jahr-Vereinsjubiläum schon jetzt fest im Blick

Buchen.Vorsitzender Egbert Fischer bilanzierte bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins „Eintracht“ in seinem Jahresbericht ein erfolgreiches Sängerjahr 2017 mit zahlreichen Auftritten und Chorproben. Dabei stellte er einige Höhepunkte beispielgebend heraus, wie die Teilnahme am Chortreff des Sängerkreises und an der Nacht der jungen Chöre, das schon traditionelle Adventskonzert oder die Mitorganisation des Nachtumzuges.

Der Chor absolvierte im Berichtsjahr elf Auftritte und hatte 41 Chorproben. Zum Stichtag zählt „Eintracht“ 44 aktive und 75 passive Mitglieder. Mit Blick auf das im Jahre 2019 anstehende 150-Jahr- Jubiläum erhoffe er sich neue aktive Mitglieder zur Verstärkung der beiden Chöre, führte er weiter aus. Seine Jahresbilanz beschloss der Vorsitzende mit dem Dank an alle Sängerinnen und Sänger, besonders die Dirigentin, für ihren engagierten Einsatz im Dienste des Chorgesangs und für den recht guten Probenbesuch. Weiter zollte er Dank allen Unterstützern des Vereins wie dem Schulchor unter der Leitung von H. Müller, der Stadt sowie den Götzinger Vereinen, nicht zuletzt aber auch den Sponsoren und den Vorstandsmitgliedern. Sehr positiv klang sein Ausblick auf das neue Sängerjahr, das Einiges bringen und den Aktiven wieder Vieles abverlangen werde.

Über „GetSingers“ berichtet

Über das Geschehen beim Chor „GetSingers“, mit drei Auftritten und 18 Proben bei 30 Aktiven, berichtete Vanessa Wachter der Versammlung. Schriftführer Hubert Hell rief den Verlauf des Berichtsjahres nochmals im Detail in Erinnerung, informierte über Sitzungen, Veranstaltungen und das ganze Spektrum der Aktivitäten. Er schloss mit dem Verweis auf das Durchschnittsalter der Aktiven von 57,7 Jahren und die Dringlichkeit neue und vor allem junge Sängerinnen und Sänger zu gewinnen. Positiv fiel der Bericht der Kassenwartin Edith Müller aus, die durch die Prüfer Willi Holderbach und Karl Link eine einwandfreie Kassenführung bestätigt bekam und einstimmig entlastet wurde.