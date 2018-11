Aktives Tennis-Jahr mit sieben Erwachsenen- und drei Jugend-Teams

Götzingen.Flott und harmonisch ging die Jahreshauptversammlung des TC Götzingen im Clubheim über die Bühne, wobei quasi eine gewisse Neuausrichtung des Vereins eingeleitet wurde. Vorsitzende Doris Naujoks-Proettel verwies darauf, dass sich wie überall auch im Vereinswesen vieles ändert, dass somit auch neue Herausforderungen auf den TCG zukommen und daher der Ver-ein durch eine modernisierte flexible Struktur sowie die Aktualisierung der Satzung darauf ausgerichtet werden soll.

Den Verlauf des sportlichen Geschehens im TCG resümierte Sportwart Wolfgang Schwab. Neben Pfingstturnier und Boccia-Spiel ließ er auch das Tennis-Jahr Revue passieren. Dieses verlief mit der Teilnahme von sieben Erwachsenen- und drei Jugend-Teams an den Spielrunden recht aktiv. Bei den Damen erspielte sich das Team D-40 erneut den zweiten Platz in der I. Bezirks-Klasse, die erste Damen-Mannschaft schaffte wie erhofft erneut den Klassenerhalt in der II. Bezirksliga, während sich die erstmals in den Rundenbetrieb eingreifende zweite Damen-Mannschaft mit einem siebten Platz auch recht wacker schlug. Bei den Herren errang das erste Team in der II. Bezirksklasse Rang zwei, während das zweite Team in der I. Kreisliga auf Rang fünf landete und sich das Team H-50 in der I. Bezirksklasse Rang drei sichern konnte. Das Mixed-Team präsentierte sich als TCG-Aushängeschild und erkämpfte sich bei Punktgleichheit den zweiten Tabellenplatz und damit die Vizemeisterschaft.

Über eine umfangreiche und erfolgreiche Jugendarbeit informierte Jugendwart Dominik Schwind. So berichtete er von einem erfreulich nachhaltig wirkenden Schnupperkurs und über 40 jugendlichen Teilnehmern am Trainingsbetrieb. In den Meden-Runden hatte der TCG drei Teams im Einsatz: Die Mädchen U-14 (3. Platz), die Jungs U-14 (vierter Platz) und erstmals auch die Jungs U-12 (fünfter Platz).

Einen zufriedenstellenden Wirtschaftsbericht präsentierte Kassenwart Jochen Jaufmann, dem die Prüfer Hansi Weber und Bernhard Fischer eine tadellose Arbeit bestätigten. Ihm und dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt. Einstimmig angenommen wurde die überarbeitete Satzung, wobei es sich um Aktualisierung des Vereinsnamens und Anpassung einiger Satzungs-Passagen an veränderte Bedingungen drehte.

Dreier-Vorstandsteam

Unter der Leitung von Willi Biemer wurde die neue Führungsmannschaft gewählt: Das Vorstands-Team mit Boris Bachert Vorstand Verwaltung, Jochen Jaufmann Vorstand Finanzen und Kassenwart, Dominik Schwind Vorstand Sport, Christian Holderbach als Schriftführer sowie Hansi Weber und Bernhard Fischer als Kassenprüfer.

Anstelle der üblichen Vereinsmeisterschaften hatte man sich im TCG heuer für ein Saison-Abschlussturnier entschieden. Die Ehrung der dabei erfolgreichsten Akteure erfolgte durch Wolfgang Schwab, er überreichte unter großem Beifall die TCG-Plakette in Gold an Erhard Krämer, in Silber an Ute Krämer und in Bronze Jeanette Ihrig.

Unter großem Beifall wurden Nadja Weber, Wolfgang Schwab, Bubi Mehring, Ilona Jäger, Ute Krämer und Erhard Krämer aus ihren Funktionen verabschiedet. In Anerkennung seines unermüdlichen Einsatzes überreichte Doris Naujoks-Proettel den „TCG-Nobel-Preis in Gold“ an Jochen Jaufmann. Weiter würdigte sie das Engagement von Dominik Schwind, Boris Bachert, Hansi Weber, Bernhard Fischer, Manfred Volk und Otmar Link.

Willi Biemer entbot dem Verein und der Versammlung die Grüße des Bürgermeisters, des Ortsvorstehers und des Ortschaftsrates. Er konstatierte dem TCG eine sehr innovative und auch erfolgreiche Vereinsarbeit, wobei die Jugendarbeit besondere Anerkennung verdiene. Jochen Jaufmann informierte noch darüber, dass der TCG in Kooperation mit der Volksbank Franken im Rahmen des Funding-Projektes „Viele schaffen mehr!“ die Neugestaltung des Spielplatzes auf seiner Anlage anvisiert habe, die natürlich allen Kindern und Familien offenstehe. Dazu suche der TCG Unterstützer. Interessenten erfahren Einzelheiten dazu direkt beim TCG oder unter www.volksbank-franken.viele-schaffen-mehr.de im Internet. jm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018