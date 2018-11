Aktivgemeinschaft lockt mit Glühwein

Buchen.Zuhause einmal die Schränke durchstöbern und auf die Suche nach Aktivgemeinschaftsgutscheinen gehen, lohnt sich im November. Beim Bezahlen mit einem Aktivgemeinschaftsgutschein (mindestens 20 Euro) zwischen heute und dem 1. Dezember erhält man einen Bon für einen Gratis-Glühwein- oder Kinderpunsch, den man entweder bei der Einweihung der neuen Buchener Weihnachtsdekoration oder am Buchener Weihnachtsmarkt an der Aktivgemeinschafts-Hütte einlösen kann.

Die Einweihung der Buchener Weihnachtsdekoration wird am Mittwoch, 28. November, um 17 Uhr am Brunnen am Marktplatz sein. Der Weihnachtsmarkt findet vom 30. November bis 2. Dezember in der Buchener Innenstadt statt. Der Glühweinstand der Aktivgemeinschaft befindet sich direkt am Alten Rathaus.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.11.2018