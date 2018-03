Aktivitäten des Jahres nochmals beleuchtet

Anzeige

Rinschheim.Bei der Jahreshauptversammlung des Freizeitsportclubs gab es im Bericht des Vorsitzenden Gilbert Schachner neben den lobenden Worten für die Organisatoren und vielen Mithelfer auch kritische Anregungen. Sie richteten sich an die Jugendlichen des Vereins – häufiges Fehlen an den Vorbereitungen der Veranstaltungen wie auch bei Arbeitseinsätzen wurde bemängelt. Schachner wünschte sich eine Verjüngung der Führungsebene des Freizeitsportclubs, in den folgenden Jahren.

Schriftführer Stauch ging in seinem Bericht detailliert auf die Aktivitäten über das Jahr ein. Diverse Fußballspiele, Maiwanderung, der Tag des Fußballs, Weihnachtsmarkt , Schlachtfest, wie auch die Winterwanderung waren die Höhepunkte des FSC. Über einen zufriedenstellenden Kassenstand berichtete Dieter Ehmann, dem dann von den beiden Kassenprüfern Bernhard Linsler und Harald Schäfer eine tadellose Kassenführung bescheinigt wurde. Ortsvorsteher Bernhard Bechtold stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstands, die einstimmig angenommen wurde. Er überbrachte Wünsche des Bürgermeisters, des Ortschaftsrats und wünschte dem Verein im kommenden Jahr alles Gute.

Bei der Ehrung wurde Michael Repp für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet, ebenso erhielten Alfons Ballweg, Sabine Latzko, Regina Link und Petra Wursthorn für 25-jährige Mitgliedschaft eine Urkunde. Die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags, Mitgliederwerbung sowie das Freizeitgelände am Lausenberg, bei dem der Limeswall erneuert werden muss, waren weitere Themen.