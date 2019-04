Aktuelle Themen diskutiert

Buchen/Hettingen.Zu ihrem zweiten Quartalstreffen hatten sich die Senioren des Sportkreises Buchen im Sportheim des FC „Viktoria“ Hettingen versammelt.

Neben dem obligatorischen Erinnerungsaustausch wurden in dessen Verlauf natürlich auch wieder eine Reihe aktueller Themen aus Sport und Tagesgeschehen diskutiert. Dabei stand diesmal aufgrund aktueller Themen und Fragen ausnahmsweise der Sport nicht wie sonst üblich im Mittelpunkt. Aktuelles und erstes Thema war natürlich der Großbrand von Notre Dame in Paris. Nicht minder heiß diskutiert wurde aber auch das völlig unverständliche und unendliche Brexit-Spektakulum. Im sportlichen Bereich stand die Entscheidung des BFV, künftig die Doppel-Namen bei Spielgemeinschaften nicht mehr zuzulassen, im Vordergrund. Diese Entscheidung am „grünen Tisch“ unter völliger Missachtung der für Vereine im ländlichen Bereich bestehenden Realitäten stieß bei den Sportsenioren auf völliges Unverständnis. Diskussionsthemen waren weiter aber auch die Bundesliga und die Situation bei einzelnen Vereinen sowie die für Deutschland unbefriedigende Entwicklung in der Champions-League, aber natürlich auch das sportliche Geschehen im lokalen Bereich. Der nächste Seniorentreff wurde auf den 17. Juli terminiert. jm

