Alexander Kern ist der Schützenkönig

Das traditionelle Königsschießen des Hettinger Schützenvereins in den Herbstmonaten ist, neben den anderen Veranstaltungen, mit ein Höhepunkt im Vereinsjahr.

Hettingen. Über mehrere Wochen haben die Schützen die Gelegenheit, zur Erreichung der Königswürde, den bestmöglichsten Schuss abzugeben. Die Königswürde wird in der Disziplin Luftgewehr zehn Meter stehend freihändig ausgeschossen. Ausgewertet werden die Scheiben von den Schießleitern Anton Schmitt und Ingo Gremminger, die mit Hilfe einer Teilermaschine den besten 10er ermitteln. Nun fand am Freitagabend im Schützenhaus die Königsfeier statt. Hierzu begrüßte die Oberschützenmeisterin und Vorsitzende Margot Leitz, neben Ehrenvorsitzenden Walter Vogel auch die Ehrenmitglieder Hans Kern, Franz Eiermann und Günter Leitz sowie Schützenbruder Johannes Pleban und Frau aus Erding, eine große Anzahl der teilnehmenden Schützen.

Jugendleiter Ingo Gremminger gab das Ergebnis des Schießens der Jugend um die Königswürde, wonach Lian Altmann mit einem 82,7 Teiler Jugendkönig geworden ist. Den Seniorenpokal errang Max Mackert mit einem 20,4 Teiler gefolgt von Anton Schmitt, mit einem 27,4 Teiler und Franz Eiermann mit einem 30,2 Teiler. Beim Ausschießen der Königsscheibe, das letzte geschaffene Werk des inzwischen verstorbenen Hobbyschnitzers Lothar Mackert, vom letztjährigen Schützenkönig Johannes Pleban in Auftrag gegeben, errang Regine Mackert mit 109,6 Teiler den dritten Platz gefolgt von Ingo Gremminger mit einem 69,7 Teiler auf Platz zwei und der Stifter Johannes Pleban erreichte selbst mit einem 43,2 Teiler Platz eins.

Der zweite Vorsitzende Bernd Mackert leitete dann zum Höhepunkt des Abends über, als er die Platzierung des Königsschießens bekanntgab. Mit einem 23,1 Teiler errang Alexander Kern die Königswürde 2018, gefolgt von Sabrina Meixner als erster Ritterin mit einem 29,7 Teiler, während Regine Mackert mit einem 60,3 Teiler die zweite Ritterin wurde. Die weiteren Platzierungen hatten folgendes Ergebnis: Hans Kern erster Preis mit 103,0 Teiler, Johannes Pleban zweiter Preis mit 108,6 Teiler, Timo Scheuermann dritter Preis mit 110,8 Teiler, Ingo Gremminger vierter Preis mit 122,8 Teiler sowie Thomas Gremminger Platz fünf mit 130,7 Teiler. Mit der Übereichung der Königskette an Alexander Kern und der Ordensverleihungen an all die genannten Schützen durch die Oberschützenmeisterin Margot Leitz fand die feierliche Zeremonie ihren Abschluss.

Bei einem schmackhaften warmen Buffet und einer reichlichen Kuchentheke saß die Schützenfamilie noch lange in froher Runde beieinander. KM

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018