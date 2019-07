Alexander Levental ist zu Gast

Neckarmühlbach.Im Andenken an den vor 20 Jahren gestorbenen Baron Christoph v. Gemmingen-Guttenberg findet am Sonntag, 7. Juli, um 18 Uhr ein Gedenkkonzert in der historischen Burgkapelle auf Burg Guttenberg statt. Der Eintritt ist frei.

Aktiver Unternehmer

Baron Christoph Gemmingen starb 1999 an einem Herzleiden im Alter von nur 69 Jahren. Er war ein äußert aktiver Unternehmer, dem neben den touristischen Aktivitäten auf Burg Guttenberg, der Waldbau und der Holzhandel in Neckarmühlbach und Schefflenz sehr am Herzen lagen. Außerdem war er lange Jahre Administrator der „Cronstett- und Hynspergischen evangelischen Stiftung“ in Frankfurt, durch die er in seiner Amtszeit auch viele ausländische Studenten förderte. So hat der Künstler des jetzigen Gedenkkonzertes, der russische Komponist und Organist Alexander Levental, seine Studienjahre in Deutschland einem Stipendium der Cronstetten-Stiftung zu verdanken.

Große Bandbreite

Alexander Levental wird sein breites künstlerisches Repertoire auch im Programm des Gedenkkonzertes zeigen. Orgel-Preziosen von Buxtehude bis Bach, von Rinck über Franck bis Willscher versprechen eine große Bandbreite künstlerischen Könnens an diesem Abend. Levental wurde im Mai 2019 zum Ehrenkantor der Evangelischen Landeskirche in Baden ernannt.

An Bau maßgeblich beteiligt

Christoph v. Gemmingen war viele Jahrzehnte im Kirchengemeinderat seiner Gemeinde Neckarmühlbach aktiv. Den Bau des dortigen Gemeindehauses hat er maßgeblich organisiert und finanziert. So entspricht es wahrscheinlich einem Herzensanliegen des Verstorbenen, wenn am Ausgang der Kirche für eine neue Boule-Bahn am evangelischen Gemeindehaus in Neckarmühlbach gesammelt wird.

