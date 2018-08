Alkoholisiert das Kennzeichen verloren

Anzeige

Mosbach.Schnell konnten Polizeibeamte in der Nacht auf Sonntag eine Unfallflucht in Mosbach aufklären. Ein 22-Jähriger war von Fahrenbach kommend nach Mosbach unterwegs und kam aufgrund alkoholischer Beeinflussung mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen den Haltemast einer Wegweisertafel. Dabei schleuderten etliche Kunststoffteile der Tafel und des beschädigten Fahrzeugs auf die Straße. Der 22-Jährige setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Polizeibeamte an der Unfallstelle das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs auffinden. Daraufhin stattete die Streifenwagenbesatzung dem Mann einen Besuch an seiner Wohnanschrift ab, wo er den Beamten in betrunkenem Zustand die Haustür öffnete. Er musste die Polizisten für eine Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und gestand währenddessen die Unfallflucht. Der Mann muss mit einer Anzeige rechnen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 5000 Euro.