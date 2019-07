Alkoholisiert zur Tankstelle gefahren

Buchen.Vermutlich gleich mehrfach fuhr ein 24-jähriger Mann alkoholisiert und ohne im Besitz eines Führerscheines zu sein am Samstagfrüh durch Buchen. Zeugen verständigten die Polizei, nachdem der Mann kurz vor neun Uhr, augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehend, an eine Tankstelle gefahren war. Die Beamten waren schnell vor Ort und stellten fest, dass der Mann mehr als 1,4 Promille Alkohol intus hatte. Ermittlungen ergaben, dass der Alkoholkonsum vor Fahrtantritt nicht die einzige Verfehlung des Mannes war. Der Mann hatte den Audi ohne das Wissen seines Besitzers in Gebrauch genommen und ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Außerdem hatte er Drogen bei sich und die Fahrt von der Wohnadresse zu der Tankstelle war wohl nicht die einzige illegale Tour des 24-Jährigen. Bereits zwischen 7 und 7.30 Uhr war der Alkoholisierte an der Tankstelle gesehen worden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.07.2019