Alltagsgeschehen persifliert

Buchen.„Ganz arg wichtig“, so lautet der Titel des Programms von Heinrich del Core, der am Samstagabend in der Stadthalle gastierte. Dass der Titel auch das Buchener Publikum neugierig machte, war am gut gefüllten Saal abzulesen. Zahlreiche Fans waren gekommen, um zwei Stunden beste Unterhaltung fernab von politischem Kabarett zu erleben. Denn die Stärken des gebürtigen Rottweilers liegen vielmehr in seinen Persiflagen zwischenmenschlicher Beziehungen und des Alltagsgeschehens.

Dort gibt es bekanntlich reichlich Stoff für Comedians und Kabarettisten, man braucht sich eigentlich nur zu bedienen. „Sie lachen und der Nachbar nicht?“, dieses Phänomen – und was dahinter steckt – erklärt del Core schon mal vorweg, um nachfolgende Pointen besser an den Mann und die Frau bringen zu können.

Urlaubskasse strapaziert

Dann plaudert der dreifache Familienvater munter drauf los und erzählt seine Geschichten, wie die Urlaubsfahrt nach Italien, die bereits in der Raststätte „Heidiland“ in der Schweiz endete und das Budget der Urlaubskasse mächtig strapazierte. „Nei, gesse, bezahlt und wieder heim“, so die Urlaubserfahrung im überteuerten schweizerischen Raststätten-Gourmet-Tempel. Dass er sich bei seinen Geschichten immer auch ein wenig selbst auf die Schippe nahm, kam gut an und jede Story wirkte authentisch wie auch sein Auftritt in einer schwäbischen Kirche, der mit allerhand neuen Erfahrungen einherging. Gerne nahm er auch seine Familie mit ins Boot und sammelt seine ganz eigenen Eindrücke von der Thermo-Mix-Abendveranstaltung in den eigenen vier Wänden mit dem Fazit: „Lass dich vom Thermo-Mix nicht aus der Küche mobbe“. Spätestens dabei fand sich so mancher Zuschauer wieder und erinnerte sich an seine eigen Erfahrungen mit dem Zaubergerät aus der Küche.

Mit den Wechseljahren seiner Frau, verbunden mit explosionsartigen Hitzewallungen, kennt sich der „Endfünfziger“ und gestandene Familienvater ebenso gut aus wie mit Modeerscheinungen von Tattoos. Dieses Stechen unter die Haut habe er bereits bei früheren Ausflügen an den Bodensee schon erlebt, wo die Stechmücken ein ähnliches Kribbeln vermittelten – mit dem Unterschied, dass der Spuk schon nach wenigen Minuten wieder vorbei war.

Taschengeld gestrichen

Natürlich ist auch in seiner Familie der Umgang mit „Facebook“ nicht spurlos an ihm vorübergegangen, dem er spätestens bei der negativen Freundschaftsanfrage im Account seiner Tochter erhebliche Zweifel aufkommen ließ, die letztlich mit der Streichung ihres Taschengeldes doch noch positiv beantwortet wurde.

Schließlich legte der Comedian noch einige Geschichten wie von der beeindruckenden „Geberit-Klospülungs-Fernbedienung“ und seinen ganz eigenen Erfahrungen bei der Darmspiegelung nach, um sich nach rund zwei Stunden bester Unterhaltung von seinem Publikum zu verabschieden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019