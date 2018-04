Als „Brezelkönig“ bekannt

Anzeige

Mehle aus der Heimat

Verbacken werden nur Mehle aus der Heimat, der Steinemühle aus Hardheim. Für die Bioland- Backwaren wird das keimfähige Korn täglich selbst vermahlen. Das stärkt die Region und gibt den Kunden die Möglichkeit, bei den Backwaren in Sachen Gesundheit auf Nummer sicher zu gehen. Als die Stadtbäckerei und einziger noch selbst backender Betrieb in Buchen, hat sich das kleine Unternehmen selbst hohe Qualitätsstandards gesetzt. Aus Leidenschaft zum Backhandwerk entstehen leckere Backwaren, verwurzelt in der Region und ein wichtiger Beitrag für die ausgewogene Ernährung. Das familiengeführte Unternehmen mit rund 15 Mitarbeitern bildet kontinuierlich Bäcker und Verkäuferinnen aus. kg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.04.2018