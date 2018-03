„Alternativloser Schritt“ mit langfristigen Folgen

Anzeige

Reges Turngeschehen

Sportvorstand Martin Schwarz leitete dann über zu den Berichten im sportlichen Bereich. Zunächst informierte Renate Lorenz über den Übungsbetrieb, die gesellschaftlichen Aktivitäten und die Vereinsmitarbeit der Montagsturnerinnen (25 Mitglieder), der Donnerstagturnerinnen (elf Mitglieder) sowie beim Eltern-Kind-Turnen (15 Teilnehmer). Das Geschehen bei den Kursen der Männer-Gymnastik-Gruppe (34 Teilnehmer) schilderte Adelheid Nikolaus. Michael Aumüller resümierte das Jahr für die AH-Fußballer, die neben etwas Sport und Fußball vor allem kameradschaftliche Aktivitäten pflegten.

Martin Schwarz bewertete in seinem Jahresbericht den Einstieg von Theo Müller ins Trainerteam äußerst positiv und bedauerte zugleich, dass aufgrund des Spielermangels die zweite Mannschaft zurückgezogen werden musste. Detailliert berichtete er sodann über den Verlauf der Verbandsrunde, die nach dem spektakulären Fußballjahr 2016 doch etwas ruhiger verlief und bei häufigem Verletzungspech sowie dem Spielermangel mit 37 Punkten bei 46:63 Toren auf dem zwölften Tabellenplatz beendet wurde. Der Start in die neue Verbandsrunde verlief nicht gerade nach Wunsch, inzwischen habe sich das Team jedoch stabilisiert.

Eine große Fußball-Familie

Über einen regen Betrieb im Jugendbereich berichtete Jugendleiter Jürgen Rösch. Erfreulich positiv verlaufende Aktivitäten mit teilweise auch beachtlichen Erfolgen seien in allen Jugendklassen, von Bambinis über F-, E-, D-, C-, B- und A-Jugend, zu vermelden. Der Trainings- und Spielbetrieb werde teilweise in Spielgemeinschaften mit den Vereinen VfB Altheim, VfL Eberstadt und SV Schlierstadt praktiziert, erklärte Rösch. Besonders erwähnenswert sei dabei, dass trotz mancher Erschwernisse die vereinsübergreifende Zusammenarbeit sehr harmonisch und erfolgreich verlaufe. Man sei zu einer großen Fußball-Familie „zusammengewachsen“.

Den Wirtschaftsbericht erstattete Finanzvorstand Erwin Holderbach, dem Albert Künkel und Willi Holderbach eine tadellose Kassenführung bescheinigten. Einstimmig wurde die Entlastung erteilt. Über den Verlauf der Events wie Strohballen-WM und Sommernachts-Party informierte Martin Hornung die Versammlung und dankte dem dabei engagierten Teilnehmer- und Helferkreis.

Die anstehenden Neuwahlen waren auch mit einer Zäsur verbunden: Man hatte sich zur Reduzierung des Vorstandsteams auf zwei Mitglieder geeinigt und leitete parallel dazu den Übergang an die jüngere Generation in der Vereinsführung ein. Die Wahlen führten zu folgender Besetzung: Vorstands-Duo Erwin Holderbach (Vereinsführung und Finanzen) und Martin Hornung (Sport und Veranstaltungen), stellvertretender Kassen- und Pressewart Gerd Schwarz, Schriftführer Marco Mayer, Bereichsleiter Sportbetrieb und Schiedsrichterbetreuer Albert Egenberger, Jugendleiter Jürgen Rösch, Stellvertreter Bernd Heffner, Frauenwartin Renate Lorenz, Kassenprüfer Albert Künkel und Willi Holderbach. Die nach langjährigem Engagement in der Vereinsführung ausscheidenden Vorstandsmitglieder Uli Rechner und Martin Schwarz wurden mit anerkennenden Dankesworten sowie Präsenten verabschiedet.

Treue Spieler ausgezeichnet

Auch Ehrungen gab es zu vermelden. Der TSV Fortuna ehrte zwei Spieler – David Holderbach und Lukas Schäfer – für zehn Jahre als Aktive mit der Vereinsehrennadel in Silber. Drei Aktive wurden durch den Badischen Fußball Verband (BFV) geehrt und bekamen durch den Fußballkreis-Vorsitzenden Klaus Zimmermann eine Auszeichnung und Urkunde überreicht: Die Spieler-Ehrennadel für zehn Jahre Angehörigkeit erhielten David Holderbach und Lukas Schäfer, die Spieler-Ehrennadel in Silber für 15 Jahre bekam Marco Mayer. Glückwünsche für die Geehrten gab es auch vom stellvertretenden Ortsvorsteher Christian Gramlich, der die Grüße des Bürgermeisters, des Ortsvorstehers und des Ortschaftsrates überbrachte und dem Verein für die Mitarbeit in der Dorfgemeinschaft und den großen Einsatz für die Allgemeinheit dankte.

Mit einem optimistischen und hoffnungsvollen Schlusswort von Erwin Holderbach klang die Jahreshauptversammlung aus.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.03.2018