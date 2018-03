Alterskameradschaft besuchte MonTech

Anzeige

Buchen.Mit rund 50 Teilnehmern weilte die Alterskameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Buchen zur Betriebsbesichtigung bei der Firma MonTech GmbH in Buchen, einem Unternehmen, das im Bereich von Werkstoffprüf-Systemen als Weltmarktführer gilt.

Begrüßt wurden die Feuerwehr-Veteranen durch den Unternehmensgründer und Geschäftsführer Hubert Bäuerlein, der kurz die Historie des Unternehmens und die Entwicklung vom „Garagen-Betrieb“ zum weltweit agierenden Unternehmen darstellte. Neben dem Hauptsitz in Buchen mit Entwicklung, Produktion und Forschung ist das Unternehmen heute in 53 Ländern mit Vertriebs- und Montage-Niederlassungen präsent.

Betriebsrundgang

In Gruppen erfolgte dann der Betriebsrundgang mit detaillierten Erklärungen den Abläufen von der Entwicklung bis zur Produktion und interessanten Informationen direkt „am Objekt“. Entwickelt und produziert werden, abgestimmt auf die Bedürfnisse der Industriekunden, Prüfsysteme für Kautschuk, Gummi und Elastomere. Dabei umfasst die Produktpalette bedarfsorientierte Prüfsysteme von der einfachen Standard-Anwendung bis zur höchstkomplexen Prüftechnik bei der Fertigung und in der Qualitätskontrolle mit höchster Präzision und Messgenauigkeit. Dabei wird bei Neu- und Weiterentwicklungen enge Zusammenarbeit mit Universitäten gepflegt, um stets den neuesten Stand der Forschung und Wissenschaft in die Konstruktionen einfließen zu lassen. Integrierte und vernetzte Softwarelösungen, bedarfs- orientierte Produktentwicklung, Service- und Wartungsdienste oder Kalibrierung sowie betriebs- und produktorientierte Anwendungsberatung der Partner runden das Angebotsprogramm der Firma MonTech ab. Der Gang durch das technikorientierte Unternehmen in modernen großzügigen Räumen mit sehr ansprechenden Arbeitsplätzen war für die Feuerwehrsenioren äußerst interessant und aufschlussreich . jm