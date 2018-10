Alterswehr bei der Firma AZO

Buchen/Osterburken.Die Altersfeuerwehr von Buchen setzte die Reihe ihrer Betriebsbesichtigungen mit einem Besuch bei der Firma AZO in Osterburken fort. Geschäftsführerin Sabine Zimmermann begrüßte die insgesamt 52 Teilnehmer, darunter Bürgermeister i.R. Josef Frank. Im Tagungsraum stellte sie das Familienunternehmen mit seiner Entste-hungsgeschichte und seinen spezialisierten Konzeptlösungen ausführlich vor.

Gegründet im Jahre 1949 von Adolf und Marianne Zimmermann bietet die Firma heute mit weltweiten Standorten, unter anderem in USA, Russland, England und Südafrika, ein breit gefächertes Leistungsspektrum für automatisches Rohstoffhandling an.

Dabei werden Maschinen für den Nahrungsmittel-, Vital-, Chemie- und Kunststoffbereich ausschließlich in Deutschland gefertigt. Die AZO-Gruppe beschäftigt zur Zeit 1040 Mitarbeiter. Bei einem interessanten Betriebsrundgang in drei Gruppen erhielt die Besuchergruppe einen umfassenden Einblick in alle Betriebsabläufe der Produktionsstätte Osterburken.

Der Obmann der Alterswehr, Walter Künkel, bedankte sich mit Präsenten für die gewährte Gastfreundschaft und die informativen Führungen. Ein gemütliches Beisammensein in einer Gaststätte beschloss den interessanten Tag.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018