An den Vorschriften führte kein Weg vorbei

Bödigheim.Bei der Wiederholung der Jahreshauptversammlung der FG „Bedemer Hannmertli“ gelang nunmehr unter Beachtung der geänderten Satzung die Wahl des Vorstandes. Damit wurde die Voraussetzung für die vorgeschriebene Meldung der Änderung des Vorstandes an das Registergericht beim Amtsgericht Mannheim geschaffen. Grund für die Verzögerung war unter anderem der Rücktritt von Teilen der Vorstandschaft und das Ende deren Amtszeit. Die Rücktritte erfolgten aus persönlichen und beruflichen Gründen.

Erst nach vielen Überlegungen und ausgiebigem Studium der komplizierten Vorschriften des Vereinsrechts sowie nach Hilfestellung durch einen Fachmann war sich der Verein bewusst: An den Formvorschriften führt kein Weg vorbei. Diese Feststellung werden seit der Übernahme der Vereinsregisterführung durch das Amtsgericht künftig noch viele andere Vereine in der Region treffen müssen. Wer das missachtet, riskiert die Einleitung eines Zwangsgeldverfahrens mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro.

Zwei Versammlungen abgesagt

Von all den Schwierigkeiten werden die meisten Mitglieder der „Hannmertli“ nichts gewusst haben. Klaglos strömten sie in das Sportheim des FC Germania und waren wie immer voller Tatendrang und Schwung. Die vorhergehende Versammlung am 28. April war ergebnislos vertagt worden, da die Beschlussfähigkeit nicht gegeben war. Die Versammlung am 9. Juni fiel der Erkrankung eines Vorstandes zum Opfer.