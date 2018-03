An die Deportation der Sinti erinnert

Anzeige

Die Machtergreifung der Nazis verschlechterte die Situation zusätzlich: „Verschärfte Auflagen verhinderten die Erteilung von Wandergewerbescheinen, was den Sinti ihre Lebensgrundlage nahm“, führte Arno Huth aus und erinnerte an das Jahr 1938, ab dem Sinti als „wandernde Ärgernisse“ galten und unter dem Vorwand der Asozialität in Konzentrationslager eingeliefert wurden.

Auch im Altkreis Buchen waren Sinti-Familien unterwegs, bis im Oktober 1939 eine „Zigeunerplage“ ausgerufen wurde und 75 Sinti gezählt wurden, die meist in provisorischen Behausungen lebten. Immer wieder kam es zu Differenzen: „In Osterburken fielen sie durch Betteln und Hausieren auf“, erinnerte Huth. Der gesellschaftlich motivierte Rassismus wandelte sich zum ideologisch-völkischen Rassismus, nachdem die Nürnberger Rassegesetze auch auf Zigeuner bezogen wurden. Am 23. März 1943 schließlich wurden insgesamt 35 Sinti aus Seckach, Hardheim, Osterburken und Ballenberg in das „Zigeunerlager“ des Konzentrationslagers Auschwitz deportiert, von denen vermutlich zwei überlebten.

Aktuelle Situation beleuchtet

Die aktuelle Situation beschrieb David Weiss, der als Vorstandsmitglied des Verbands deutscher Sinti und Roma (Landesverband Baden-Württemberg) partiell eigene Erfahrungen schilderte. Zunächst zeigte er auf, dass man trotz erstmals im 6. Jahrhundert vor Christus erwähnter Menschenrechte noch heute täglich mit zahlreichen Diffamierungen und Antiziganismus konfrontiert werde.

Benachteiligungen

Als profane Beispiele führte er selbst erlebte Benachteiligungen bei der Wohnungs-, Ausbildungs- und Stellensuche an. Gerade weil Sinti und Roma oft keine Lehrstelle finden, üben sie häufig selbstständige Tätigkeiten aus. „Aber niemand ist dazu legitimiert, Vorurteile dieser Art zu bilden“, mahnte Weiss an und sprach von einer Stigmatisierung aufgrund überspitzter Darstellungen von Gruppen und Einzelpersonen, die durch ungerechtfertigt zugeordnete Eigenschaften Vorurteile bilden. Diese können sich in Verleumdung, Vermeidung, Diskriminierung, körperlicher Gewaltanwendung und im schlimmsten Fall Vernichtung, Lynchjustiz oder Massakern äußern; in diesem Sinne ließ er wissen, dass 90 Prozent einer Sinti-Generation den Nazis zum Opfer fiel.

„Es ist unser Bedürfnis, auf Antiziganismus in Gesellschaft und Politik hinzuweisen“, erklärte Weiss und kritisierte das bisweilen unseriöse, polemische Vorgehen von Medien, die Sinti und Roma als „primitive Urmenschen, die immer eine Waffe mit sich führen“ zu charakterisieren versuchen. „Immer wieder wird die Minderheit als Sündenbock abgestempelt, um eigene Versäumnisse zu vertuschen“, mutmaßte er und erinnerte mit einer Bildvorführung an eine Ausstellung über das Zigeunerbild zwischen Mythos und Wirklichkeit. Mit einer Fragerunde schloss der Abend.

