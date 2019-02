An „Mobile Retter“ übergeben

Buchen.Die „Prime Session“ hat Mitte Dezember vergangenen Jahres 2500 Euro für die Aktion „Mobile Retter“ eingespielt. Wolfdieter Hieke, Katja Steimer und Manfred Schwing übergaben die Spende an Notarzt Harald Genzwürker und Landrat Dr. Achim Brötel in der Buchener Rettungswache. Die Konzertreihe „Prime Session“ entstand im Jahr 2013 auf Initiative von Wolfdieter Hieke und Katja Steimer in der Bar „barhamas“. Inzwischen ist Manfred Schwing von „Blackout Eventmanagement“ der Dritte im Bunde. Im vergangenen Sommer fand ein Benefiz-Open-Air statt, das 6666 Euro für den bei einem Busunfall verunglückten Jonas Herberich aus Hainstadt einbrachte. Im vergangenen Dezember musizierte man in der Stadthalle Buchen vor einem begeisterten Publikum.

Über 200 Helfer

Die Aktion „Mobile Retter“ des DRK-Kreisverbands Mosbach macht es möglich, dass im ganzen Neckar-Odenwald-Kreis geschulte Helfer im Notfall über Smartphone alarmiert werden können. Nach den Worten von Harald Genzwürker haben sich bisher über 200 qualifizierte Helfer registrieren lassen. Nahezu täglich werden über die neu entwickelte Smartphone-App freiwillige Helfer alarmiert, wenn sie sich zufällig in der Nähe eines Menschen aufhalten, der von einem Herz-Kreislauf-Stillstand betroffen ist. mb

