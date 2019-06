An Sprinter vorbei gefahren

Buchen.Leicht verletzt wurde eine 16-jährige Kradfahrerin am Mittwochnachmittag in Buchen. Gegen 16.30 Uhr hatte eine 47-Jährige mit ihrem Sprinter der Marke Mercedes-Benz auf der Mühltalstraße rangiert. Sie wollte rückwärts in einen Hof einfahren. Aufgrund dessen hielt der aus Hettingenbeuern kommende Verkehr an. Die 16-Jährige kam mit ihrer Aprila aus Richtung Buchen. Obwohl sie den Mercedes-Benz quer auf der Fahrbahn stehen sah und die Verkehrslage unklar war, fuhr sie an dem rangierenden Fahrzeug vorbei.

Währenddessen setzte die Fahrerin mit ihrem Sprinter zurück und kollidierte mit der Krad-Fahrerin. Die 16-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

