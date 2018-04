Andächtigen wie informativen Vortrag gestaltet

Anzeige

Buchen.Auf jüdische Gelehrte im 19. Jahrhundert und besonders Dr. Ludwig Philippson (1811 bis 1889) ging am Freitagabend Elias S. Jungheim (Heidelberg) ein, der im ehemaligen Beginenklösterle auf Einladung der Stiftung „Bücherei des Judentums“ einen gut einstündigen Vortrag gestaltete.

Für das Kuratorium eröffnete Hermann Schmerbeck den Abend und begrüßte nach kurzer Einführung mit Hinweis auf geschichtliche Verknüpfungen den Referenten, der 2017 das von der Stiftung „Bücherei des Judentums“ ausgelobte Stipendium erhielt sowie das Publikum. Elias S. Jungheim stellte den Gästen zunächst in Kurzform das Leben und Wirken des in Dessau geborenen Schriftstellers, Verlegers, Religionsphilosophen und Rabbiners Dr. Ludwig Philippson vor, den er in den Mittelpunkt seiner Expertise stellte.

Einflussreiche Zeitung

Durch sein durch Haskala (jüdischer Aufklärung) geprägtes Elternhaus wurde Philipsson bereits in frühester Kindheit mit Philosophie und Philologie konfrontiert; in späteren Jahren edierte er die einflussreiche „Allgemeine Zeitung des Judentums“ als Sprachrohr der Judentümer. „Er war ein Teil der ersten Generation deutscher Juden, die an Universitäten studieren durften“, erklärte der Referent. Dennoch litt Philippson seinerzeit unter nicht selten offen antisemitischer Gesetzgebung der deutschen Kleinstaaterei; so könne man davon ausgehen, dass er mit der Gründung der „Allgemeinen Zeitung des Judentums“ die jüdische Öffentlichkeit und damit neues Denken etablierte. Die jüdische Öffentlichkeit bezeichnet den Strukturwandel in der Gesellschaft im 19. Jahrhundert, durch den sich erstmals eine historisch-kritische Denkweise hervortat.