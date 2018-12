Anderssein, Freundschaft und Ängste werden thematisiert

Buchen.„Schöne Schatten“ feiert am Freitag, 21. Dezember, um 15 Uhr Premiere im Buchener Joseph-Martin-Kraus-Saal. Das Musik-Theater – für Kinder ab drei Jahren geeignet – ist ein Projekt von der Schauspielerin und Tanztheater-Pädagogin Claudia Götz in Kooperation mit David Grimaud (Regie erster Teil) und Isabelle Semma (Kostüm) am Standort Buchen.

Zweiteilige Aufführung

„Schöne Schatten“ beinhaltet zwei Teile: einen zum Zuschauen und einen zum Mitmachen beziehungsweise Miterleben. Die Geschichte des ersten Teils (David Grimaud) und die Musik für beide Teile (Sabine Hennig, Alexander Hohaus, Torley) wurden eigens hierfür geschrieben.

Begegnung am Bahnhof

Im ersten Teil beobachtet der Zuschauer Coco und Walhalla, zwei Mädchen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, auf einer Begegnungsreise am Bahnhof in Lerbin. Das Mädchen vom Land (Walhalla) und das Mädchen aus der Groß-Stadt (Coco) stehen sich gegenüber und sind mit ihrem Anderssein konfrontiert, als sie den letzten Bus verpassen. Auf amüsante und doch berührende Art und Weise ziehen die beiden Figuren den Zuschauer durch Schauspiel, Tanz und Gesang in den Bann.

Der Respekt vor dem Anderssein und Freundschaft als Heimat schillern als Botschaft im Raum. Für Essen und Getränke in der Pause ist gesorgt.

Mit dem Publikum zusammen

Claudia Götz gestaltet den zweiten Teil durch ihren Erfahrungshorizont als Schauspielerin, Moderatorin und Pädagogin mit dem Publikum zusammen. Jeder ist eingeladen, sich einzubringen, sich mit zu bewegen, zu singen, zu tanzen oder einfach nur anzuschauen, was durch Schauspieler und Zuschauer im Raum entsteht.

Weitere Vorstellungen, ebenfalls im Joseph-Martin-Kraus-Saal, gibt es am Samstag, 22. Dezember, um 15 Uhr und am Sonntag, 23. Dezember, um 11 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018