Andreas Knapp hält Vortrag

Buchen.Auf Einladung des Fördervereins des Lions-Clubs Buchen kommt der in Hettingen geborene und aufgewachsene Priester Andreas Knapp am Freitag, 29. März, zu einem Vortrag in den Lindensaal nach Hettingen. Der Vortrag beginnt um19 Uhr.

Andreas Knapp lebt heute in Leipzig und gehört der Ordensgemeinschaft der „Kleinen Brüder vom Evangelium“ an. Die Ordensgemeinschaft setzt sich insbesondere für Christen ein, die aus ihrer Heimat flüchten mussten.

Andreas Knapp wird in seinem Vortrag auch von einer Reise in den Norden Iraks berichten. Dort wurde er hautnah konfrontiert mit zerstörten Kirchen und mit den teilweise unwürdigen Zuständen in Flüchtlingslagern. Der Referent wird auch auf die Wurzeln des Christentums eingehen, die sich im Orient befinden. Dort leben immer noch Christen, die in ihrer Tradition unmittelbar auf die Urkirche zurückgehen. Sie feiern ihre Gottesdienste in aramäischer Sprache, in der Sprache Jesu. Durch die jahrhundertelange Diskriminierung waren diese Kirchen auf kleine Gemeinden zusammengeschrumpft, aber immer noch lebendig. Doch die islamistischen Strömungen wie etwa der IS haben die orientalischen Christen in den letzten Jahren fast überall vertrieben.

Doch es gibt auch kleine Zeichen der Hoffnung. So haben die „Kleinen Brüder“ eine aramäisch-christliche Gemeinde in Leipzig gegründet, über die Andreas Knapp im Lindensaal informieren wird. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne angenommen. Der Erlös der Veranstaltung kommt den Projekten von Andreas Knapp und der Ordensgemeinschaft zugute. ML

