Andreas Philipp neuer Konrektor

Buchen.Nach längerer Vakanz wurde mit Wirkung von 4. Februar – und damit pünktlich zum am heutigen Freitag stattfindenden „Info-Nachmittag“ – Andreas Philipp zum Konrektor der Karl-Trunzer-Schule Buchen bestellt. Er tritt die Nachfolge von Natalie Ederer an und wirkte bis zu seinem Wechsel nach Buchen seit dem Schuljahr 2010/11 an der Realschule Hardheim. Wie Philipp den Fränkischen Nachrichten erklärte, läge ihm sehr viel an der Weiterentwicklung der Schule. Gerade die an der KTS praktizierte Schulform der Gemeinschaftsschule böte ihm hierfür entsprechende Freiräume. Die offizielle Amtseinführung findet im Frühsommer statt. ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019