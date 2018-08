Anfangs ein Skeptiker, später ein Apostel

Götzingen.Der Bartholomäustag, oder wie es im „Getzemer Dialekt“ auch „Boartlischdoag“ heißt, wird heute von der katholischen Kirche in Götzingen gefeiert. Die Begründer der Kirchengemeinde und Erbauer der Pfarrkirche kürten St. Bartholomäus zu ihrem Kirchenpatron. Dessen Fest- und Gedenktag erinnert an die Überführung der Reliquien des Heiligen vom Orient nach Rom. Die Landwirte verbinden mit diesem Tag, dem Ende der sogenannten „Hundstage“, den Herbstbeginn, zu dem in der Regel die Getreideernte abgeschlossen sein sollte.

Prozessionen auf dem Wasser

Eine besonders enge Beziehung zu dem Apostel Bartholomäus haben allerdings die Fischer, die ihn als „ihren“ Patron verehren. Sein Gedenktag markiert das Ende der Laich- und Schonzeit der Fische, alljährlich wird der Fischfang in den Binnengewässern mit einem Festtag eröffnet. Die Fischer begingen früher ihren Bartholomäustag mit Prozessionen auf dem Wasser und Fischessen. „Fischerkönig“ wurde, wer an diesem Tag den erfolgreichsten ersten Fang vorweisen konnte.

Am Namenstag des Sankt Bartholomäus im Jahre 1572, konkret in der Nacht zum 24. August, begann gegen 3 Uhr in Paris ein grausames Massaker gegen Hugenotten, das als „Pariser Bluthochzeit“ in die Geschichte einging. Ausgelöst wurde dieser Pogrom von Katharina von Medici, der Mutter des französischen Regenten Karl IX.

Anlass war die Hochzeit des Protestanten Heinrich von Navarra mit Margarethe von Valois, die das Pulverfass der Gewalt explodieren ließ. Rund 10 000 Menschen sollen in jener „Bartholomäusnacht“ dem grauenhaften Gemetzel zum Opfer gefallen sein. Hunderttausende Hugenotten flohen damals in Nachbarländer, viele nach Deutschland.

Unerschütterlicher Glauben

Mit Bartholomäus wählten die Urväter der Götzinger Pfarrgemeinde einen Mann zum Kirchenpatron, der gerade in der heutigen Zeit ein echtes Vorbild im Glauben sein könnte. Geboren in Kana in Galiläa (im heutigen Israel) folgte er keineswegs spontan der neuen Glaubenslehre. Zunächst war er sogar skeptisch und brachte dies auch unumwunden zum Ausdruck: „Kann denn aus Galiläa etwas Gutes kommen?“ meinte er zu den ersten Berichten über Jesus. Dieser jedoch sagte über ihn: „Siehe, ein wahrer Israelit, an dem kein Falsch ist!“. Als sich Bartholomäus selbst von dessen Lehre überzeugt hatte, stand er fest und unerschütterlich zu seinem Herrn und für seinen Glauben. Nachdem er seine Skepsis überwunden hatte, wurde er einer der zwölf Apostel Jesu.

Bis nach Arabien und Indien

Nach dem Tode seines Meisters zog er weisungsgemäß hinaus in die Welt, um dessen Glaubenslehre zu verbreiten. Sein Weg führte ihn in den Orient bis nach Persien und Arabien, sogar bis nach Indien. Überall verkündete er überzeugt und unerschrocken das Evangelium.

In Armenien fand sein Leben und Wirken ein gewaltsames und grausames Ende. Er hatte dort die Tochter des Königs Polymios von einer Besessenheit geheilt, worauf sich die ganze Königsfamilie dem Christentum anschloss. Der darüber erzürnte heidnische Bruder des Königs, Astyages, nahm ihn gefangen und verurteilte ihn zur persischen Todesstrafe. Nach der Überlieferung erlitt er den Märtyrertod, in dem ihm bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen wurde. Anschließend wurde er mit dem Haupt nach unten gekreuzigt. Astyages fiel unmittelbar nach der Ermordung von Bartholomäus in Besessenheit und starb auch daran.

Die Reliquien des Bartholomäus kamen im sechsten Jahrhundert aus dem Orient nach Italien auf die Insel Lipari und später nach Benevent. Kaiser Otto II. ließ sie im Jahr 983 von Benevent nach Rom bringen, wo sie in der Kirche St. Bartholomäus auf der Tiberinsel bestattet wurden. Diese Insel galt in der Antike als Heiligtum des Arzt-Gottes Asklepius (Aesculap), dessen Funktion als Helfer in Krankheitsfällen der heilige Bartholomäus teilweise im Christentum übernommen hat. Er gilt als Helfer bei Nervenkrankheiten, Hautkrankheiten und Zuckungen.

Verschiedene Darstellungen

Für zahlreiche Kirchen wurde er zum Namensgeber und zum Patron vieler Pfarrgemeinden. Seine Hirnschale soll sich übrigens seit dem Jahre 1238 im Dom zu Frankfurt befinden. Die Darstellungen des heiligen Bartholomäus nehmen durchweg Bezug auf sein Martyrium - in der Regel wird er dargestellt mit Buch oder Rolle und Messer in der Hand, Haupt- und Barthaar kurz geschoren. Oft trägt er seine abgezogene Haut über dem Arm. Es gibt aber auch Darstellungen mit Fahne und Teufelsfratze, denn nach einer Legende soll er einen Teufel ausgetrieben und diesen sichtbar gemacht haben.

Mit einem feierlichen Hochamt in der Pfarrkirche St. Bartholomäus am Sonntag, 26. August, um 9 Uhr ehrt die Pfarrgemeinde nach alter Tradition ihren Kirchenpatron. Dieser wurde neben den Landwirten und Fischern auch noch von den Weingärtnern, den Buchbindern, den Gerbern, den Fellhändlern, den Lederarbeitern, den Schuh- und Handschuhmachern, den Schneidern und Metzgern zum Schutzpatron gekürt.

Im Anschluss an den Festgottesdienst findet eine eucharistische Prozession durch das Dorf statt unter Beteiligung der Erstkommunikanten und mit Begleitung durch die Musikkapelle.

