Angebote in den Pfingstferien

Buchen.Im Mehrgenerationentreff gibt es auch in den Pfingstferien interessante Angebote. „Probleme mit Computer, Smartphone & Co? Reden wir doch mal drüber!“, dieses Beratungsangebot findet künftig alle 14 Tage in ungeraden Wochen, so auch heute persönlich von 10 bis 12 Uhr oder in diesem Zeitraum über den Telefonanschluss des Mehrgenerationentreffs 06281/5623936 statt. Ansonsten ist eine Terminabsprache über Frieder Ebert, Telefon 06281/4982 (E-Mail frieder.ebert.44@gmail.com), erforderlich. Das Angebot wird von drei Personen mit jeweils speziellen Kenntnissen angeboten, die versuchen passende Termine zu finden. Ebenfalls heute ist ab 15 Uhr ist Kaffeetreff.

Das Frauenfrühstück findet am Donnerstag, 24. Mai, ab 9.30 Uhr statt, ab 14 Uhr gibt es Spielen für Jung und Alt. Am Freitag, 25. Mai, um 9 Uhr trifft sich eine Spielgruppe für Kinder bis sechs Jahren. Die Erwachsenen können sich bei einer Tasse Kaffee austauschen und die Kinder spielen.

Ein Sonntagsspaziergang im Buchener Wald findet am Sonntag, 27. Mai, statt. Den Buchener Wald kann man als ökologische Schatzkirste kennenlernen, Treffpunkt ist um 14 Uhr am Mehrgenerationentreff. Die zweite Pfingstferienwoche startet am Montag, 28. Mai, mit dem „Repair-Café“ von 19 bis 21 Uhr. Es geht um das gemeinsame Reparieren nicht mehr funktionierender Geräte. Es kann unterstützt werden bei der Reparatur von Elektrokleingeräten, mechanischen Geräten oder auch Kleidung. Neu ist, dass bei dieser Gelegenheit auch das Socken-Stricken gelernt werden kann. Ein kurzes Vorgespräch wird empfohlen, auch neue Unterstützer sind willkommen.