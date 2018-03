Anklage wegen Totschlags

Anzeige

Nachts habe er anschließend in einer Diskothek in Mannheim gefeiert. Über Antwerpen und Paris floh er weiter nach Barcelona, die Polizei hatte einen internationalen Haftbefehl erstellt. Dort wurde er von den Behörden in der Nähe eines Einkaufs- und Erlebniszentrums festgenommen.

Emotionaler Prozess

Der Prozess startete Anfang Februar. Die bisherigen Verhandlungstage seien mehrmals von Zuhörern gestört worden, wie Hidding mitteilte. Mehrere Personen wurden mit Ordnungsgeldern bestraft. „Es sind viele Emotionen im Spiel“, so der Richterr. Der Prozess vor dem Landgericht Essen werde voraussichtlich noch bis Mitte April andauern. ms

