Anlaufstelle für Interessierte von Bitcoin und Co.

Buchen.Wer in sogenannte Krypto-Währungen investieren will, findet dazu seit Samstag in Buchen eine Anlaufstation: Die „Crypto-Lounge“ hat im Interkommunalen Gewerbepark Odenwald (IGO) im Untergeschoss des Möbelhauses „Living XXL“ eröffnet.

Joachim Leiblein, Dirk Fabrig und Gunnar Linz geben dort in Seminaren und persönlichen Beratungen ihre Erfahrungen über digitale Währungen und die Blogchain-Technologie weiter. Außerdem verfügen die drei über Geschäftspartner, über die Investoren Kryptowährungen „minen“, das heißt erzeugen und damit erwerben können. Wie Gunnar Linz bei der Eröffnungsfeier erläuterte, investiere er bereits seit über zwei Jahren sehr erfolgreich in die neuen Währungen. Immer mehr seiner Freunde und Bekannte wollten es ihm gleichtun, so dass es bei den von ihm privat organisierten Info-Treffen immer voller im heimischen Wohnzimmer wurde.

Deshalb beschloss er, gemeinsam mit zwei Freunden die Crypto-Lounge in Buchen zu gründen. Diese verfügt über sehr helle, freundlich eingerichtete Räume. Der Seminarraum bietet Platz für etwa 25 Personen und kann auch für eigene Kurse oder Veranstaltungen gemietet werden.