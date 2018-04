Anmeldungen ab dem 30. April möglich

Anzeige

Buchen.Auch in diesem Jahr gibt es in Buchen in den Sommerferien eine Ferienbetreuung für Schüler der Klassen Eins bis Fünf. Teilnehmen können Kinder aus Buchen und den zugehörigen Stadtteilen. Das Programm geht zwei Wochen von Montag, 30. Juli, bis Freitag, 10. August, jeweils von Montag bis Freitag. Das Angebot kann auch wochenweise in Anspruch genommen werden. Die Kinder werden von Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 16 Uhr und am Freitag von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum „TÜFF“, Bödigheimer Straße 18, in Buchen betreut. Für berufstätige Eltern gibt es eine Frühbetreuung. Es wird dieses Jahr pro angemeldete Woche ein Unkostenbeitrag erhoben. Darin enthalten sind die Aufwendungen für Verpflegung, Ausflüge sowie Bastelmaterialien. Die schriftliche Anmeldung kann im Zeitraum von 30. April bis 4. Juni in der Bezirksstelle der Caritas, Am Haag 17 in Buchen, getätigt werden.