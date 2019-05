Anmeldungen für Konfirmation

Buchen.Im kommenden Jahr kann konfirmiert werden, wer im Schuljahr 2019/2020 die achte Klasse besucht. Für Schüler dieser Klassenstufe wird der Mittwochnachmittag von schulischen Veranstaltungen freigehalten. Die Anmeldung hierzu findet im Rahmen eines Konfirmanden-Elternabends am Dienstag, 25. Juni, um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Am Rühlingshof 3, statt, zu dem Unterlagen über Geburt und Taufe (wie Familienstammbuch und Taufurkunde) mitgebracht werden sollten. Hierzu sind die Eltern mit den künftigen Konfirmanden willkommen.

Ausblick auf Inhalte

Der Elternabend wird etwa eineinhalb Stunden dauern. Bei dieser Gelegenheit wird ein Überblick über die Konfirmandenzeit gegeben und es werden Inhalte und Arbeitsformen der Konfirmandenarbeit vorgestellt.

Wer nicht kommen kann, soll bis spätestens Dienstag, 25. Juni, im evangelischen Pfarramt, Telefon 06281/8961, sein Interesse mitteilen. Anmeldeschluss für die Konfirmation ist Montag, 1. Juli. Die Konfirmationen finden am 10. Mai 2020 und am 17. Mai 2020 statt. Der Konfirmandenunterricht beginnt am Freitag, 12. Juli, 15 Uhr. Bis zu den Sommerferien wird der Unterricht voraussichtlich freitags von 15 bis 17 Uhr stattfinden. Nach den Sommerferien findet der Konfirmandenunterricht voraussichtlich mittwochs von 15 bis 17 Uhr statt.

