Anwohner werfen der Stadt Verschwendung vor

Bis zum September sollen die Bauarbeiten in der Straße „Am Birkenflur“ in Waldhausen abgeschlossen sein. Obwohl bald die Asphaltierung vorgenommen wird, freuen sich die Anlieger nicht darüber. Sie kritisieren den hohen Preis pro Quadratmeter Nutzfläche und bemängeln, dass die Stadt sie nicht früh genug informiert habe. Martin Bernhard

Der Ausbau der Straße „Am Birkenflur“ in Waldhausen sorgt für Ärger. Die Anwohner müssen einen fünfstelligen Betrag zahlen, da die Stadt nach 30 Jahren die Erschließung abschließen möchte.

Waldhausen. Wer zahlt schon gern nach über 30 Jahren einen fünfstelligen Eurobetrag an Erschließungskosten? In der Straße „Am Birkenflur“ in Waldhausen herrscht unter den Anliegern helle Aufregung.

...

Sie sehen 7% der insgesamt 5975 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.08.2018