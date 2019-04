Areal des „Nächstweihers“ wird bereichert

Götzingen.Bei der Sitzung des Ortschaftsrates stand zunächst die Bildung des Wahlausschusses für die Wahlen am 26. Mai auf der Tagesordnung. In diesen Ausschuss wur-den berufen als Vorsitzender Egbert Fischer, als Schriftführerin Teresa Dittrich, als Beisitzer Daniel Schmitt und Stefanie Leist.

Hinsichtlich der Verwendung der von F. Pfaff dem Stadtteil zugedachten Erbschaft von 20 000 Euro war es Ziel des Ortschaftsrates, diesen möglichst zum Nutzen der gesamten Bevölkerung einzusetzen. Man beschloss daher nach eingehender Beratung, den Beitrag einschließlich einer in Aussicht gestellten Spende von 5000 Euro für die Einrichtung einer Anlage zur Freizeitgestaltung in Angliederung an das Areal des „Nächstweihers“ und der bereits dort befindlichen Kneippanlage zu verwenden. Dazu sollen dort Geräte zur Verbesserung der Fitness und Erhaltung der Gesundheit installiert werden. Ergänzend soll noch versucht werden, für dieses Projekt eine Förderung aus dem Leader-Programm zu erhalten.

Bezüglich des Standortes für den geplanten WLan-Hotspot einigte man sich im Hinblick auf das vorstehend beschriebene Projekt dann auch auf das Areal beim „Nächstweiher“. Die zuständigen Gremien sollen mit der Prüfung der Realisierungsmöglichkeit und der Kostenermittlung beauftragt werden. Einem vorliegenden Bauantrag wurde einstimmig zugestimmt, ebenso dem Antrag zweier Interessenten zum Er-werb von an ihre Grundstücke angrenzenden Flächen im Besitz der Gemeinde im Bereich des alten Ortskernes.

Weiter informierte Ortsvorsteher Fischer darüber, dass die Sanitär-Ausstattung der Festhalle durch Kinderhochstühle und einen Wickeltisch erweitert werden soll. Demnächst wird eine Kanalbefahrung zur Überprüfung und Reinigung des Kanalnetzes erfolgen. Er wies auch darauf hin, dass beim Parkplatz der Festhalle im Rahmen der Sanierung auch eine Beleuchtung mit Bewegungsmelder installiert wurde. Er appellierte an die Vereine und Hallenbesucher, durch Nutzung dieses Platzes Engpässe auf der Straße vor der Halle zu vermeiden.

In der Fragerunde kamen durch Einwohner und Ortschaftsräte Fragen wie die Behebung von Straßenschäden im Ortsbereich oder die Rückführung einer ehemaligen Christbaumplantage zur Sprache sowie ein erneuter Appell an die Hundebesitzer, die Verschmutzung fremder Grundstücke durch Hundekot zu vermeiden oder für die Hinterlassenschaft ihrer Lieblinge die aufgestellten Tütenspender zu nutzen. jm

