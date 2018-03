Aron Lachmann holt zweiten Platz

Anzeige

Buchen.Bei den Deutschen Meisterschaften im Rahmen der „World Breakdance-Battles“ von „Hiphop International“ (HHI/Los Angeles) in Hannover gelang dem Buchener Vorzeige-Breakdancer Jem (Aron Lachmann) aus dem Integrationsprojekt Hiphop-Breakdance (IPHB) im TSV 1863 Buchen in einem ebenso spannenden wie auch dramatischen Wettkampf mit zehn der besten Breakdancer Deutschlands schier Unglaubliches: er wurde Vizemeister.

Start verlief nach Wunsch

Die Buchener wussten, der Saltospezialist Jem wird sicher unter die besten Fünf tanzen und so begann der Wettkampf auch erfolgversprechend gut: beim 1 vs 1-Battle (Wettkampf) tritt einer gegen einen anderen an, wer verliert, scheidet aus. Das erste Battle mit Jems Beteiligung verlief wie gewünscht: Jem siegte. Auch die folgenden Battles entschied Jem für sich bis zum Final-Battle, das aus zwei Runden bestand, wobei Jem in der ersten einen überlegenen Eindruck machte. Dann begann die Dramatik der zweiten und alles entscheidenden Runde: plötzlich konnte Jem nur noch unter Schmerzen auftreten – er hatte sich – wie sich später in der Klinik herausstellte, eine Fußprellung zugezogen.

Damit war sein Gegner Sieger und hatte sich für die HHI-Weltmeisterschaften im August in Phoenix/Arizona qualifiziert. Mit seinem zweiten Platz war Jem Deutscher Vizemeister. Diese ausgezeichnete Leistung von Jem und die Tatsache, dass er sich weder einen Bruch noch einen Bänderriss zugezogen hatte waren natürlich für alle anwesenden Buchener Streetdancer ein Grund zur Freude.