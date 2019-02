Asia-Lokal soll bald eröffnen

Buchen.Seite längerem suchen Hans und Charlotte Mittelstaedt für ihr Café „Riesen“ einen Käufer. Der ist nun gefunden, wie Hans Mittelstaedt gestern den FN bestätigte. Klar war, dass das Café an Fastnacht geschlossen ist. Unklar war, wie es danach weitergeht (die FN berichteten). Doch auch das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Ein asiatisches Restaurant soll dort einziehen. Freunde von Kaffee und Kuchen werden dort nicht mehr fündig.

Gestern letztmals geöffnet

Gestern war das Café „Riesen“ letztmals unter alter Führung geöffnet. „Wir machen heute noch einmal, wie in der Vergangenheit auch, alles frisch, aber etwas Besonderes machen wir nicht zum Abschied“, so Hans Mittelstaedt gestern gegenüber den FN. Er zeigte sich froh darüber, dass ein Käufer für das Haus gefunden wurde, nachdem innerhalb der Familie kein Nachfolger in Sichtwar. Über 20 Jahre haben Hans Mittelstaedt und seine Frau Charlotte den „Riesen“ geführt – 1997 hatten sie ihn von den Schwiegereltern beziehungsweise Eltern, Günter und Rosemarie Schäfer, übernommen.

Laut dem Inhaber soll die Immobilie in den nächsten Tagen den Eigentümer wechseln. Auf den rund 600 Quadratmetern Nutz- und Wohnfläche will der Käufer, so hat er gegenüber Hans Mittelstaedt bekundet, ein Restaurant mit asiatischer Küche einrichten. Auch die Fremdenzimmer sollen demnach erhalten bleiben. borg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.02.2019