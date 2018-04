Atelier Chateauneuf öffnet seine Pforten

Anzeige

Buchen.Das Atelier Chateauneuf in der Hofstraße öffnet beim Buchener Weihnachtsmarkt seine Pforten. Zu sehen sind die "Fernand Semma-Dauerausstellung", Werke von Isabelle und Caroline Semma sowie der Künstler Pia Jaroschinsky und Flo Kati. Geöffnet ist am Freitag, 6. Dezember, von 15 bis 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 15 bis 20 Uhr. Am Freitag findet zusätzlich eine Lesung mit Caroliné Semma statt (Beginn 17 Uhr); am Samstag gibt es um 18 Uhr eine musikalische Überraschung mit der Gruppe "Catamaran".