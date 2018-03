Auch ein kleiner Chor ist im Stande, Großes zu leisten

Anzeige

Hettingen.Der Männergesangverein Hettingen konnte, trotz der wenigen Sänger, die noch dem Chor angehören, die kulturellen Verpflichtungen erfüllen. Dies geht aus den positiven Berichten des Vorsitzenden, Schriftführers und Chorleiters hervor die bei der Generalversammlung im Sportheim des FC Viktoria zu Gehör kamen.

Vorsitzender Erich Gremminger erinnerte in seinem Rechenschaftsbericht an das vielseitige Betätigungsfeld des Chores im letzten Jahr. So hat man Ehejubiläen, Geburtstagsständchen, und die Totenfeiern der Verstorbenen mit entsprechenden Liedern umrahmt. Das Vereinsjahr, so Gremminger, war geprägt von einer guten chorischen Leistungen bei allen öffentlichen Auftritten. Beim Chortreff in Mudau, nahm man mit dem Schlossauer Männerchor gemeinsam am Wertungssingen teil und erhielt eine gute Beurteilung des Wertungsrichters. Insgesamt besuchte der Hettinger Männerchor im letzten Jahr die Konzerte in Sennfeld, Lohrbach, Höpfingen und Schlossau, wobei man mit entsprechendem Liedgut die Zuhörer voll auf begeisterte, die durch reichen Beifall die Liedbeiträge quittierten.

Die örtlichen Veranstaltungen wie Seniorenfeier, Volkstrauertag und die Christmette umrahmte der Chor mit entsprechendem Liedgut. Erich Gremminger erinnerte weiter an die Veranstaltungen des Sängerkreises Buchen, wo man stets präsent war. Er hob die Ehrungsmatinee im Hettinger Lindensaal hervor, bei der Herbert Henn für 25 Sängerjahre geehrt wurde. Die geselligen Veranstaltungen des Chores, sind nicht nur ein fester Bestandteil das Jahr über, sie sind ja sogar ein Muss. Zum Abschluss seines sehr detaillierten Rechenschaftsberichtes bedankte sich Vorsitzender Erich Gremminger bei den Sängern, die sich der edlen Sangessache verschrieben haben, besonders Chorleiter Joachim Kirchgeßner, der durch sein musikalisches Können den Chor bestens leitet, und dadurch dem Chorgesang eine besondere Note gibt.