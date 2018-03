Auf 31 erfolgreiche Auftritte zurückgeblickt

Anzeige

Hettigenbeuern.„Mit eurer Musik habt ihr euch in die Herzen der Menschen gespielt“ lautete das positive Feedback bei der Jahreshauptversammlung der „Heddebörmer Musikanten“ im vollbesetzten Gasthaus „Engel“. Hinter den Musikern liegen 31 erfolgreiche Auftritte im Berichtsjahr. Berechtigterweise stolz sind die Verantwortlichen auf die erfolgreiche Nachwuchsarbeit, 18 Jungmusiker sind beim Musikverein aktiv.

Mit der „Festwies-Polka“ und dem Ohrwurm „Die immer lacht“ von Kerstin Ott wurde der Abend von der Kapelle unter der Leitung von Dirigent Bernd Berres musikalisch eröffnet.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Matthias Breunig berichtete Schriftführerin Britta Mayer über die zahlreichen Aktivitäten im Musikerjahr 2017. Sie erinnerte an Fastnachtstermine ebenso wie an zahlreiche erfolgreiche Auftritte bei Festveranstaltungen und die musikalische Gestaltung verschiedener kirchlicher Termine. Sie rief beispielsweise die musikalische Gestaltung der Einweihung des Feuerwehrhauses in Zittenfelden und die erfolgreichen Auftritte unter anderem bei den Festen in Heidersbach, Allfeld, Großheubach, Weckbach, Rüdenau, Roigheim, Hainstadt oder Sulzbach in Erinnerung.