Auf authentischen Instrumenten

Buchen.Musik von Joseph-Martin-Kraus und anderen Komponisten auf historischen Instrumenten bildete den Abschluss des Kraus-Tags am Samstagabend im Bürgersaal des Alten Rathauses. Von Moderator Michael Kube erfuhren die Besucher außerdem Interessantes über Instrumente von vor 200 Jahren.

Für Liebhaber Klassischer Musik stellt das Konzert einen besonderen Leckerbissen dar. Sehr gute Musiker spielen auf historischen Instrumenten oder Nachbauten von solchen die Werke alter Meister, schwerpunktmäßig natürlich Stücke des in Miltenberg geborenen und in Buchen aufgewachsenen Komponisten Joseph Martin Kraus. Am vergangenen Samstag unterhielt darüber hinaus der Musikwissenschaftler Dr. Michael Kube das Publikum mit seinen kenntnisreichen Ausführungen zu den Musikstücken und zu den verwendeten Instrumenten.

So erfuhr das Publikum vor dem ersten dargebrachten Stück über den Streit der Fachleute, wer wohl der Komponist davon sei. Joseph Martin Kraus? Oder der oberpfälzer Geistliche Lambert Kraus? Oder irgendein anderer Kraus? Nach Ansicht von Kube spricht vieles dafür, dass es sich bei dem „Trio C-Dur für Cembalo, Flöte und Violoncello“ um das Jugendwerk eines Komponisten handelt. Wie dem auch sei: Das frische, fröhliche Werk war ein guter Start in ein gutes Konzert. Michael Günther spielte hier auf einem Pantaleon oder „Tafelklavier“ genanntem Instrument, das zwischen 1760 und 1770 erbaut wurde.

Bei dem Duo „Sonata d-Moll für Violine und Bass“ ist die Herkunft zweifelsfrei geklärt: Dieses stammt von dem in Buchen aufgewachsenen Komponisten. Der Begriff „Bass“ umfasste damals sämtliche Instrumente, auf denen man die Bass-Stimme spielen konnte. Am Samstagabend übernahm diesen Part Gerhard Darmstadt, Vorsitzender der Kraus-Gesellschaft, auf einem fünfsaitigem Violoncello, einem Nachbau eines Instruments aus dem 18. Jahrhundert. Der Amsterdamer Pieter Affourtit spielte dazu eine Violine, die nach dem Vorbild eines Instruments aus dem 18. Jahrhundert gefertigt wurde.

Johann Franz Xaver Sterkel, der nächste Komponist, wirkte ganz in der Nähe, nämlich in Aschaffenburg. Er hinterließ der Nachwelt „Variationen in A-Dur für Pianoforte, Violine und Violoncello“. Für dieses und die folgende Stücke wurde das Pantaleon in ein Pianoforte, also einen Hammerflügel, ausgetauscht. Wie Pianist Michael Günther erläuterte, sei dieser kleiner und vor allem leichter als ein herkömmlicher Flügel, da er nicht über einen Rahmen aus Stahl, sondern aus Holz verfüge. Das musikalische Thema dieses Trios erinnerte an ein einfaches Volkslied. Er ließ es durch die verschiedenen Instrumente wandern.

Nach einer Pause war wieder Joseph-Martin Kraus an der Reihe mit der „Sonate D-Dur für Klavier, Violine und Violoncello“. Doch bevor die Instrumentalisten anhoben zu spielen, informierte der Geigenbogen-Bauer Pieter Affourtit die Zuhörer über verschiedene Bogenarten. Das folgende Klaviertrio von Kraus begann mit einem sehr spielerischen, konzertant anmutenden Satz. Mit dem „Largo“ des zweiten Satzes folgte ein poetischer Walzer mit volkstümlicher Melodie, bevor das Stück mit dem „Ghiribizzo Allegro“ manchmal neckisch, dann wieder dramatisch mit mehrfach angetäuschtem Schluss endete. mb

