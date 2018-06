Auf „Begegnungen voller Hoffnung, die Mut machen“ hingewiesen

Anzeige

Buchen.In vielen Orten der Region stand am Wochenende die Firmung im Mittelpunkt des kirchlichen Lebens. Am Samstag hatte deshalb auch die Seelsorgeeinheit Buchen hohen Besuch, denn zur Firmung war Weihbischof Dr. Peter Birkhofer aus Freiburg zur Spendung dieses Sakraments angereist. Der 1964 geborene Geistliche erteilte die Firmung nicht nur in Buchen, sondern auch bereits am Morgen in Hainstadt. Zum Auftakt seiner Firmungsreise in der Seelsorgeeinheit Buchen hatte der Geistliche in der Hettinger Pfarrkirche St. Peter und Paul am vergangenen Freitagabend über 50 Firmanden die Heilige Firmung gespendet.

Die unter dem Motto „Begegnung!“ stehende Vorbereitung schulte die rund 150 Firmanden unter anderem im Bereich der Stärkung des Glaubens, indem sie gezielt Begegnungen mit sich selbst, anderen Menschen und dem Herrn suchten. Nach dem stimmungsvollen Eröffnungslied „Atme in uns, Heiliger Geist“ begrüßte Pfarrer Johannes Balbach die Firmanden und ihre Familien. Die Firmung bezeichnete er als „Entscheidung für Gott und den christlichen Glauben“.

Als eigentliche Bedeutung der Firmung verstehe sich das Empfangen des Heiligen Geists – und als Botschaft dessen werde der Auseinandersetzung mit dem Leben im christlichen Glauben eine besondere Bedeutung zuteil. In seiner eindrucksvollen, nah am Menschen gehaltenen Rede wies der Geistliche auf „Begegnungen voller Hoffnung, die Mut machen und tief unter die Haut gehen“ hin und wünschte den Jugendlichen eine Vielzahl ermutigender Begegnungen. Nach der Erneuerung des Taufversprechens bat er sie zu sich in den Altarbereich, wo die Firmpaten durch das Auflegen der Hand symbolisierten, den Firmanden weiterhin zu begleiten und ihm Halt zu geben.