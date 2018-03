Auf den dritten Tabellenplatz geklettert

Anzeige

Am achten und vorletzten Spieltag der badischen Schach-Oberliga bezog der Schachclub BG Buchen beim abstiegsgefährdeten SC Brombach – einem Stadtteil von Lörrach – eine knappe, etwas unglückliche 3,5:4,5-Niederlage, stieg aber in der Tabelle dennoch auf den dritten Tabellenplatz hoch, da der mannschaftspunktgleiche SC Dreiländereck beim Tabellenzweiten OSG Baden-Baden III mit 3:5 die etwas höhere Niederlage kassierte. Die Gastgeber boten ein deutlich wertungsstärkeres Team auf und setzten dies auch letztendlich um. Das Spiel begann nach etwa zwei Stunden Spielzeit mit drei sicheren Unentschieden von Jürgen Kettner (an Brett 6 gegen FM Matthias Ruefenacht), GM Mihajlo Stojanovic (am Spitzenbrett gegen IM Ioannis Georgiadis) und Bernhard Greis (Brett 7). Dann verdunkelten sich die Wolken für Buchen, als IM Amadeus Eisenbeiser sich an Brett 3 in einem dynamischen Turmendspiel gegen Gregor Haag, auf eine zu riskante Variante einließ, nachdem er bis dahin die Partie bestimmte.

Nur wenig später vergab auch Ersatzmann Karlheinz Eisenbeiser an Brett 8 seine Partie. Er hatte gegen den haushohen Favoriten Dr. Marc Schwierskott in der Eröffnung mit Schwarz schon früh die Initiative ergriffen. Er ließ sich jedoch auf einen nicht notwendigen und zu gefährlichen Bauerngewinn ein, der nach weiterer Gegenwehr den Punkt kostete. Kurz danach folgte auch die ungefährdete Punkteteilung von IM Henryk Dobosz (an Brett 2 gegen die Schweizer internationale Schachlegende Heinz Wirthensohn. Beim Stande von 4:2 für die Einheimischen schienen dann aber die beiden noch spielenden Buchener Gewinnchancen zu haben. Während dies Berthold Engel (an Brett 5 gegen den Schweizer Xaver Dill) nach starkem Spiel in hochkomplizierter Stellung auch sehr eindrucksvoll schaffte, kam FM Arndt Miltner an Brett 4 über ein Unentschieden nicht hinaus: der Schweizer FM und große Routinier Dorian Jaggi klammerte die Punkteteilung ab und besiegelte die Niederlage der Odenwälder, die nun am 15. April den ebenfalls abstiegsgefährdeten SK Ettlingen zum Saisonabschluss empfangen. Während das Schlusslicht SK Ladenburg bereits abgestiegen ist, müssen um den zweiten Abstiegsplatz mit Dreisamtal, Brombach, Walldorf , Hockenheim II und Ettlingen noch fünf Teams kräftig bangen. eb