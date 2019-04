Auf der Formel-1-Rennstrecke Medaillen eingefahren

Buchen.Beim jüngsten Clubabend des Lions Clubs Buchen begrüßte Präsident Bernhard Henk besondere Gäste. Gleich drei Teilnehmer der „Special Olympics World Games“ in Abu Dhabi und ihre Trainer waren zu Gast. Die Wettkämpfe fanden im März statt und werden alle vier Jahre – immer ein Jahr vor den Olympischen Spielen – durchgeführt. Mehr als 7000 Athleten und 4000 Trainer aus 170 Ländern nahmen in 24 Sportarten teil. „Special Olympics“ ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung.

Fleißige Radfahrer

Trainerin Claudia Geiger stellte die Sportler der Johannes-Diakonie Mosbach vor und berichtete über die Wettkämpfe und über den Aufenthalt in Abu Dhabi. Elena Bergen, Ingrid Neef und Michael Lofink sind Mitglieder der Radsportabteilung des TV Mosbach und trainieren gemeinsam mit nicht-behinderten Sportlern im „ Kraft-Werk“ Schwarzach, das von Oliver Caruso, dem ehemaligen Weltmeister im Gewichtheben, gegründet wurde. Mit dem Leitspruch „Alle sind gleich, alle sind da, keiner ist raus – Sport verbindet und überwindet Grenzen“ leistet dieses Trainingscenter einen wertvollen Beitrag zur Inklusion und Integration. Der Gedanke der Integration und Inklusion wird auch durch das Programm „Special Olympics Unified Sports“ unterstützt. Dieses Programm beinhaltet, dass eine gleiche Anzahl von Athleten mit und ohne geistige Behinderung in einem Team zusammengeführt werden, um gemeinsam zu trainieren und an Wettbewerben teilzunehmen. Auch Michael Lofink fuhr in Abu Dhabi mit einem „Unified Partner“. Die Mosbacher Radsportler waren bei den Weltspielen erfolgreich: Sie fuhren reichlich Edelmetall ein. Elena Bergen, Ingrid Neff, Michael Lofink mit ihren Trainern Claudia Geiger und Martin Weber hatten allesamt Grund zum Jubeln. Für einen goldenen Paukenschlag sorgte gleich zu Beginn der Spiele Radsportler Michael Lofink. Er gewann auf der Formel-1-Rennstrecke „Yas Marina Circuit“ in der höchsten Leistungsklasse das 15-Kilometer-Straßenrennen und darf sich nun „Weltmeister“ nennen. Und auch auf der Zehn-Kilometer-Strecke fuhr er allen anderen davon.

Radfahrerin Elena Bergen, die den passenden Spitznamen „Rennfloh“ hat, schaffte es ebenfalls aufs Podest. Beim Zeitfahren über fünf Kilometer gewann die 34-Jährige vor ihrer Mannschaftskameradin Ingrid Neff die Bronzemedaille. Einen herausragenden vierten Platz hatte Neff auch beim Zwei-Kilometer-Zeitfahren erreicht. Neff war mit ihren 64 Jahren die älteste Sportlerin der deutschen Delegation und die Älteste unter den Radsportlern in Abu Dhabi. „Es war schön, mit der ganzen Welt auf der Formel 1 Strecke in Abu Dhabi zu fahren“, berichtete die Athletin stolz. Lofink, der auch Athletensprecher für Baden-Württemberg ist, brachte die Einstellung der „Special-Olympics“-Sportler mit folgendem Motto auf den Punkt: „Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinne, möchte ich mutig mein Bestes geben.“ Neben den Wettbewerben gab es in Abu Dhabi auch ganzheitliche Betreuungsangebote für die Sportler, wettbewerbsfreie Angebote mit Spaßfaktor und ein Familienprogramm. Für die teilnehmenden Sportler und Betreuer waren diese Weltspiele ein großes Erlebnis. Der neue Beigeordnete der Stadt Buchen, Benjamin Laber, dankte in seinem Grußwort dem Lions Club Buchen und dem Präsidenten Bernhard Henk für die Einladung der „Special Olympics“-Radfahrer aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Er betonte die integrative Wirkung von Sport. „Sport führt Menschen zusammen“, betonte Laber. Das „Kraft-Werk“ von Oliver Caruso bezeichnete er als „Leuchtturmprojekt für Integration.“ Präsident Henk gratulierte Claudia Geiger, Martin Weber und den Sportlern zu ihrem Erfolg bei den World Games und überreichte ein Präsent.

