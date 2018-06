Auf eine „erfolgreiche Geschäftsentwicklung“ in 2017 zurückblick

Anzeige

Sparer benachteiligt

Durch das von der EZB erzeugte Niedrigzinsniveau werde der Sparer erheblich benachteiligt, so Holderbach. Deshalb müsse man möglichst zu normalen Zinsverhältnissen zurückkommen. Außerdem müsse man in Europa mit Blick auf Amerika eine verbindliche politische Ordnung schaffen. Er führte eine gemeinsame europäische Bankenunion ins Feld, in der alle Banken für eine Einlagensicherung untereinander einstehen.

Neben regulatorischen Vorschriften wirke sich die Digitalisierung künftig in hohem Maße auch im Bankensektor aus. Die Volksbank Franken habe sich aber bereits darauf eingestellt. Zudem sei ein „Kunden-Dialog-Center“ am Standort Buchen eingerichtet worden, um noch mehr auf die Wünsche der Kunden einzugehen.

Mit Baumaßnahmen in Hardheim werde in den neuen Finanzmarktplatz für den Erftalraum investiert. Nach der Schließung der Bankstelle in Gerichtstetten folgen weitere in Rippberg und Sennfeld, sowie bei den SB-Bankstellen Ringpark Buchen und Auerberg Walldürn. Die Informationsversammlungen in den Ortschaften sollen zahlenmäßig halbiert werden. Aufsichtsratsvorsitzender Michael Eberhard, der moderierend durch die Veranstaltung führte, hatte keine Einwände gegen den Bericht des Vorstandes vorzubringen. Auf Antrag von Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber wurde sowohl den Mitgliedern des Vorstands als auch des Aufsichtsrats einstimmige Entlastung erteilt.

Bürgermeister Roland Burger betonte in seinem Grußwort, dass die Volksbank Franken in derzeit global schwierigen und unruhigen Zeiten „unbestritten gut dastehe“. Allerdings werde das Geschäft mit Geld nicht einfacher, die Verdienstmöglichkeiten seien begrenzt. Man wisse die Bank in guten, kompetenten und verantwortungsvollen Händen. Deshalb könne man optimistisch in die Zukunft schauen. mira

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.06.2018