Auf fair gehandelten Kaffee verpflichtet

Mosbach/Buchen.Etwa 25 Frauen, die im Dekanat Mosbach-Buchen eine Frauengruppe leiten, die dem Verband der kfd (Katholische Frauen Deutschlands) angehören. waren nach Heidersbach gekommen. Nach der Begrüßung durch die Dekanatsvorsitzende Elisabeth Hell gab es einen Rückblick auf die vergangenen vier Jahre, in denen verstärkt Mitgliederwerbung gemacht wurde. Das Resümee fiel gemischt aus. Zwar konnten die namentlich im Bundesverband gemeldeten Frauen mehr als verdoppelt werden, doch insgesamt nimmt die Zahl der Mitglieder der kfd stetig ab. Das liegt daran, dass viele langjährige Mitglieder sterben und nicht die gleiche Zahl an neuen Frauen nachkommt. Ein Trend, der in vielen Vereinen, Verbänden und auch Kirchengemeinden zu beobachten ist.

Renate Schmitt, die stellvertretende Vorsitzende der kfd im Dekanat stellte dann den Mitgliederbeschluss des Diözesanverbandes vor, nach dem bei kfd-Veranstaltungen zukünftig nur fair- gehandelter Kaffee und Tee ausgeschenkt werden sollen. Schmitt warb mit Informationen dafür, diesen Beschluss in allen Pfarreigruppen umzusetzen. In der Pause konnten die Frauen fair gehandelten Kaffee und Kekse verkosten. Und jede bekam Probepäckchen mit zwei verschiedenen Sorten Kaffee aus dem Eine-Welt-Handel, um diesen in Ruhe zu Hause zu testen.

Margarita Kopecek und Angelika Hassling warben auf lebendige Weise für die Quellenwochen – ein Angebot für Frauen, die eine Auszeit für Körper, Seele und Geist suchen. Erstmals wird im September auch ein Quellenwochenende angeboten.